Desde este miércoles se suspende el servicio nocturno de colectivos: "Nos deben fondos desde hace 45 días"

A partir de hoy la ciudad no contará con colectivos desde las 22 y hasta las 6. Por las deudas, los choferes no cobrarán los aguinaldos en diciembre

El titular de la federación recordó que hace casi un mes vienen exponiendo la difícil realidad que vive el sector: "El 1 de noviembre hicimos una presentación al municipio, ya advirtiendo el problema que se venía con los aumentos de 10% y 12% que se implementó en el gasoil el lunes. Entonces la situación amerita a que nos hagamos un replanteo de tarifas o de fondos que aporta la Municipalidad porque de esta manera no podemos seguir funcionando. Lo manifestamos y hasta el día de la fecha no tuvimos ningún encuentro".

Frente a lo antes expuesto, Ingaramo confirmó: "A partir de esta noche, desde las 22 y hasta las 6 los servicios se van a suspender como una primera medida, a ver si podemos paliar esta crisis. Después de ahí no sé cómo vamos a continuar, escucharon al gobernador, no sabemos si vamos a cobrar los subsidios el mes que viene para pagar los aumentos salariales".

colectivos transporte linea 5.jpg Trasporte de pasajeros en la ciudad de Santa Fe Prensa Santa Fe Capital

"Acá hay que hacer un blanqueo de tarifas, cuál es costo del servicio de transporte a nivel nacional, esto es lo que decimos desde Fatap. No queremos más subsidios. Imagínense que en octubre en Santa Fe transportamos 300.000 escolares, primarios, secundarios, terciarios, y no docentes, y todavía no lo cobramos, el impuesto de sellos del mes pasado tampoco. Estamos en una coyuntura muy difícil, la inflación nos está matando, los costos nos están matando, tenemos que tomar algunas decisiones que, por supuesto no le hacen bien a la comunidad ni a la ciudad, pero no nos están atendiendo, no tenemos ninguna comunicación oficial de nada. Lamentablemente llegamos a esto, que inicialmente es la suspensión del servicio nocturno, después no sé si se irán paralizando los servicios en las distintas empresas", apuntó.

Criticó la falta de comunicación de la Municipalidad, recién ayer pudo ponerse en contacto con Mariano Granato: "Quedó en que hoy nos avisaba, pero la verdad es que estamos preocupados porque todavía faltan 15 días para que asuma el nuevo gabinete, y no podemos ir a reclamarle nada nuevo al nuevo intendente electo, pero como todavía están en funciones los actuales, creo que deberían por lo menos sentarse en la mesa y decirnos qué horizonte tenemos. No se sabe qué va a pasar con los fondos nacionales y provinciales".

tarjeta sube colectivo.jpg google

Explicó que por su estudio de costos el boleto de colectivos debería valer $515. "Pedimos la actualización para la continuidad. Desde Fatap planteamos que haya una tarifa única y que se subsidie al pasajero directamente, como dijo el presidente electo, que les den una tarjeta a los que tienen atributos sociales, y a nosotros que nos den el monto que corresponde y funcionamos normalmente. No nos pueden deber fondos hace 45 días, no cobramos octubre, es difícil administrar cualquiera empresa así".

Ante la crisis financiera afirmó qué no podrán pagarles a los choferes en diciembre lo que corresponde: "Está garantizado el sueldo sin el aumento, los aguinaldos no, porque si no tenemos fondos no vamos a poder pagarlos, por lo menos en la fecha establecida".

Reveló que integrantes del sector en estos momentos están en Buenos aires, tratando de reunirse con el ministro de Transporte de la Nación con el fin de saber si la semana que viene liberarán los fondos que corresponden. "De lo contrario se va complejizar, hay que sentarse en la mesa a discutir, no a esconderse", añadió.

Escuchá la entrevista completa acá: