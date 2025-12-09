Desesperación en barrio Yapeyú por la falta de agua: vecinos denuncian baja presión y cortes

A pesar de las obras de mejora de Aguas Santafesinas (Assa) en calle 12 de Octubre, familias de la zona noroeste de Santa Fe lamentan la ausencia del servicio durante gran parte del día, obligándolos a cargar botellas.

Desesperación en Bº Yapeyú por la falta de agua durante casi una semana: vecinos denuncian baja presión y cortes

Vecinos del barrio Yapeyú de la ciudad de Santa Fe se encuentran en estado de alerta debido a los persistentes problemas en el servicio de agua, que se extienden ya por al menos seis días. Las familias denuncian sufrir largos cortes o una presión de agua mínima, situación que se agravó durante los días de intenso calor en la capital provincial.

Una vecina identificada como Sonia expresó su frustración ante Sol Play: “Llega esta época del año y no tenés agua. No hay presión. Uno entiende que están trabajando, pero acá se corta desde las 6 de la mañana hasta la 1.30 de la madrugada y a esa hora tenés que empezar a cargar botellas” .

Incluso, la presión es tan baja durante la madrugada que en muchos domicilios el caudal de agua es casi imperceptible. “A veces el chorro de agua no es mayor que un dedo meñique”, lamentó la vecina, quien puso como ejemplo la situación crítica en calle Alfonsina Storni, entre 12 de Octubre y Reinares, y en La Pampa a la misma altura.

Falta de agua y altas temperaturas

El reclamo de los vecinos se dirige directamente a Aguas Santafesinas (ASSA), que se encuentra ejecutando una obra de mejora del servicio sobre la calle 12 de Octubre, entre Teniente Loza y Hugo Wast.

Sonia cuestionó fuertemente la respuesta de la empresa ante el faltante de agua, especialmente considerando las altas temperaturas. “Hay adultos mayores, hay chicos y hacen 40 grados de calor”, señaló. Además, lamentó que la empresa le negó la posibilidad de enviar un camión cisterna para abastecer a la comunidad, alegando que este servicio se destina únicamente a hospitales o escuelas.

La respuesta de ASSA: se identificaron inconvenientes

Germán Nessier, vocero de Aguas Santafesinas, respondió a la denuncia en el mismo medio y confirmó que la zona noroeste de la ciudad es un punto identificado con inconvenientes, donde se realizaron relevamientos de pérdidas no visibles.

“Concretamente en barrio Yapeyú, la semana pasada comenzó una obra que tiene este propósito de mejorar el servicio”, detalló Nessier. El vocero reconoció que, en el marco de estos trabajos, la empresa tomó conocimiento de los inconvenientes gracias a los reclamos.

“Tomamos conocimiento el sábado y por la tarde del sábado se hizo una reparación de una cañería que había una pérdida”, explicó. El funcionario admitió que la propia ejecución de la obra pudo haber generado los inconvenientes que afectan a los vecinos.

ASSA anunció que este martes intentarán identificar “si hay algún otro inconveniente que puede darse puntualmente en la red y que no tengamos conocimiento, porque después de lo del Sábado no tuvimos nuevos reclamos” con el objetivo de resolver la problemática. No obstante, los vecinos volvieron a manifestar este martes al mediodía que los problemas con el suministro de agua continuaban.