La Provincia retoma este lunes la obra de la planta potabilizadora en Santa Fe: qué falta y cuándo terminará

Tras varios meses de parálisis, se reanudan los trabajos en la planta de Aguas Santafesinas. El proyecto es clave para ampliar un 70 % la capacidad de producción de agua potable y mejorar el servicio en los barrios del noroeste.

Este lunes 17 de noviembre se reanudan los trabajos en la obra de ampliación de la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas en la ciudad de Santa Fe, un proyecto clave para el abastecimiento de agua potable que llevaba varios meses paralizado.

“Esperamos que sea el último reinicio. Es una obra que empezó hace casi cuatro años, a principios de 2022. Confiamos en que, con esta nueva relación de confianza con Nación —que financia el proyecto—, podamos desarrollarla con normalidad”, afirmó el secretario de Aguas y Saneamiento de la Provincia, Leonel Marmiroli a LT10

Parte de los trabajos realizados para la ampliación de la planta potabilizadora de agua en la ciudad de Santa Fe, obra que al día de hoy está paralizada

Marmiroli remarcó que el contrato continuará ejecutándose según lo previsto y que el principal desafío es garantizar que el Gobierno nacional cumpla con los pagos en tiempo y forma.

“Lo que tiene que pasar es que Nación cumpla los plazos de pago de los certificados y, sobre todo, que acompañe las redefiniciones de una obra que ya tiene más de cuatro años. Hoy el precio está totalmente desactualizado, y esas redefiniciones son fundamentales”, explicó.

Una obra estratégica con solo el 13% de avance

El secretario detalló que la obra presenta un avance del 13 %, por lo que aún resta completar el 87 % del proyecto. Esto implicará establecer un nuevo plazo de finalización, que se estima para julio de 2027.

“Prácticamente queda un año y medio o más de obra. Es una obra grande, que se desarrolla en varias etapas”, indicó.

El proyecto no solo contempla la ampliación del módulo de potabilización, que permitirá aumentar la capacidad de producción en casi un 70 %, sino también la construcción de una nueva toma de agua y una nueva conducción de agua cruda, trabajos que se ejecutan en distintos puntos de la ciudad.

Una planta que ya opera al límite

Actualmente, la planta potabilizadora “está trabajando al límite” y no dispone de capacidad para producir más agua potable. Por esta razón, la ampliación resulta imprescindible para mejorar el caudal, aumentar la presión y habilitar nuevas ampliaciones de red, especialmente en el noroeste de Santa Fe, una de las zonas con mayor demanda y crecimiento urbano.

La reactivación de esta obra representa un paso clave para garantizar un servicio de agua potable confiable y una infraestructura acorde a las necesidades actuales y futuras de la ciudad.

