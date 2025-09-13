Uno Santa Fe | Santa Fe | desfile

Desfile nocturno cívico-militar en Santa Fe: horarios, cortes y desvíos de colectivos

El Gobierno de Santa Fe realizará este sábado el primer desfile nocturno cívico-militar frente a la Casa Gris, en el marco de la Noche de los Museos. Habrá cortes de tránsito y desvíos de colectivos en la zona

13 de septiembre 2025 · 11:39hs
Desfile nocturno cívico-militar en Santa Fe: horarios, cortes y desvíos de colectivos

Este sábado 13 de septiembre, a partir de las 19, la ciudad de Santa Fe será escenario del primer desfile nocturno cívico-militar frente a la Casa Gris, en calle 3 de Febrero 2649. La propuesta, organizada por el Gobierno de la Provincia, forma parte de la Noche de los Museos y promete una experiencia inédita con luces, colores y música.

Ante este evento, y otras actividades previstas en la zona, la Municipalidad de Santa Fe dispuso un esquema especial de cortes de tránsito y desvíos de transporte público en torno a Plaza 25 de Mayo y alrededores, que regirá desde las 17:30 hasta las 20:00.

Cortes de calles:

- San Jerónimo y Monseñor Zaspe.

- General López y 9 de Julio

- Amenábar y San Jerónimo

- San Martín y Entre Ríos

- 3 de Febrero y Cruz Roja

Desde la hora 14 se ruega no estacionar en calle General López desde San Martín a Cruz Roja. De 18 a 0.00 se realizará un corte en 9 de Julio y Primera Junta.

Desvíos de colectivos:

  • Línea 1 (ida): de recorrido habitual por calle 1° de Mayo - 3 de Febrero a recorrido.

  • Línea 2 (ida): de recorrido habitual por San Jerónimo - Corrientes - 1° de Mayo - J.J. Paso - 4 de Enero a recorrido.

  • Líneas 3, 10, 11 y 15 (ida): de recorrido habitual por San Jerónimo - Corrientes - 4 de Enero a recorrido.

  • Líneas 8 y 16 (ida): de recorrido habitual por San Jerónimo - Corrientes - 1° de Mayo - Entre Ríos a recorrido.

Noche de los Museos

desfile Santa Fe cortes Noche de los Museos
