Desfile nocturno cívico-militar en Santa Fe: horarios, cortes y desvíos de colectivos El Gobierno de Santa Fe realizará este sábado el primer desfile nocturno cívico-militar frente a la Casa Gris, en el marco de la Noche de los Museos. Habrá cortes de tránsito y desvíos de colectivos en la zona 13 de septiembre 2025 · 11:39hs

Este sábado 13 de septiembre, a partir de las 19, la ciudad de Santa Fe será escenario del primer desfile nocturno cívico-militar frente a la Casa Gris, en calle 3 de Febrero 2649. La propuesta, organizada por el Gobierno de la Provincia, forma parte de la Noche de los Museos y promete una experiencia inédita con luces, colores y música.

Ante este evento, y otras actividades previstas en la zona, la Municipalidad de Santa Fe dispuso un esquema especial de cortes de tránsito y desvíos de transporte público en torno a Plaza 25 de Mayo y alrededores, que regirá desde las 17:30 hasta las 20:00.

Cortes de calles: - San Jerónimo y Monseñor Zaspe. - General López y 9 de Julio - Amenábar y San Jerónimo - San Martín y Entre Ríos - 3 de Febrero y Cruz Roja Desde la hora 14 se ruega no estacionar en calle General López desde San Martín a Cruz Roja. De 18 a 0.00 se realizará un corte en 9 de Julio y Primera Junta. Desvíos de colectivos: Línea 1 (ida): de recorrido habitual por calle 1° de Mayo - 3 de Febrero a recorrido.

Línea 2 (ida): de recorrido habitual por San Jerónimo - Corrientes - 1° de Mayo - J.J. Paso - 4 de Enero a recorrido.

Líneas 3, 10, 11 y 15 (ida): de recorrido habitual por San Jerónimo - Corrientes - 4 de Enero a recorrido.

Líneas 8 y 16 (ida): de recorrido habitual por San Jerónimo - Corrientes - 1° de Mayo - Entre Ríos a recorrido. • LEER MÁS: Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas