Uno Santa Fe | Santa Fe | aplicaciones

Aplicaciones de viajes en Santa Fe: según especialistas, "el transporte en moto es inaceptable desde la seguridad vial"

Desde el Centro de Estudios del Transporte de la UTN remarcaron la necesidad de controles estatales más estrictos. Advierten sobre vacíos legales y riesgos con el uso de motos

13 de septiembre 2025 · 08:15hs
Aplicaciones de viajes en Santa Fe: según especialistas, el transporte en moto es inaceptable desde la seguridad vial

En los últimos meses, la irrupción de las aplicaciones de movilidad en la ciudad de Santa Fe generó un intenso debate público. La situación se profundizó tras un accidente fatal con una moto vinculada a una app de viajes, que volvió a poner en agenda la falta de un marco regulatorio claro.

El Centro de Estudios del Transporte (SETRANS), dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Santa Fe, viene analizando este fenómeno y advirtió sobre la necesidad de mayor control por parte del Estado para evitar que los vacíos legales sigan siendo aprovechados por estas plataformas.

Un fenómeno global con impacto local

“El fenómeno de las aplicaciones de viajes no es nuevo. Se inició en grandes ciudades del mundo y rápidamente generó conflictos, incluso judiciales. En nuestra región ingresaron aprovechando los vacíos legales”, explicó el ingeniero Juan Jaurena, integrante del SETRANS, al programa Mañana UNO por UNO 106.3 FM.

Según el especialista, la pandemia aceleró el uso de estas soluciones de movilidad por la caída del transporte masivo, pero ahora el impacto se siente directamente sobre los taxis, remises y colectivos.

No existe un seguro de transporte oneroso para motos; el usuario queda totalmente desprotegido No existe un seguro de transporte oneroso para motos; el usuario queda totalmente desprotegido

El debate en Santa Fe

En el Concejo Municipal ya se abrió la discusión sobre cómo encuadrar estas aplicaciones. Mientras algunos ediles plantean la necesidad de habilitarlas con regulaciones mínimas, otros sostienen que el Estado debe ejercer un control más estricto, equiparable al que tienen los sistemas tradicionales de transporte.

La Municipalidad de Santa Fe ya aprobó una ordenanza para regular los autos inscriptos en aplicaciones, exigiendo carnet profesional, seguro específico y un cupo equivalente al 50% de la flota de taxis y remises. Sin embargo, el gran desafío sigue siendo el uso de motos como medio de transporte de pasajeros.

“El transporte en moto es inaceptable desde todo punto de vista”, remarcó Jaurena. Y agregó:

-“En el 60% de los accidentes de tránsito en Argentina está involucrada una moto”.

-“En el 49% de los casos con motos hay una víctima fatal”.

-“No existe un seguro de transporte oneroso para motos; el usuario queda totalmente desprotegido”.

El ingeniero advirtió que el costo social de los accidentes —tanto en atención médica como en pérdida de capacidad laboral— termina siendo mucho más alto que el supuesto beneficio económico que hoy encuentran algunos usuarios en estos servicios.

La necesidad de controles

Para Jaurena, el Estado no puede “mirar para otro lado”: “Vemos que contra el juego ilegal online se despliegan estrategias firmes, pero en materia de aplicaciones de movilidad no hay la misma decisión. Mientras tanto, el sistema sigue funcionando sin regulación y eso cuesta vidas”, enfatizó.

El especialista no descartó que el transporte en autos a través de aplicaciones pueda seguir funcionando con regulaciones adecuadas, pero fue categórico sobre el uso de motos: “Autorizar un sistema de transporte público en moto sería un error enorme, con consecuencias irreversibles”.

La entrevista completa por UNO 106.3:

JUAN JAURENA
nota de opinión de dos investigadores de la UTN por el tema Moto APP y App de viajes.

aplicaciones Santa Fe moto
Noticias relacionadas
Más de 3.900 inscriptos de toda la Argentina para la subasta más grande de bienes incautados al delito  

Más de 3.900 inscriptos de toda la Argentina para la subasta más grande de bienes incautados al delito

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Sábado con buen tiempo en la ciudad de Santa Fe a la espera de la primavera

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este fin de semana

articulo por articulo: el texto de la nueva constitucion de santa fe que ya esta vigente y fue jurada este viernes

Artículo por artículo: el texto de la nueva Constitución de Santa Fe que ya está vigente y fue jurada este viernes

Lo último

Colón y Unión se enfrentan por las semifinales de la Copa Santa Fe

Colón y Unión se enfrentan por las semifinales de la Copa Santa Fe

Triatlón, canotaje y para canotaje animaron los Jadar en Santa Fe

Triatlón, canotaje y para canotaje animaron los Jadar en Santa Fe

Pellegrini: Con Milei vamos a lograr la reforma laboral que necesitamos para generar más empleo

Pellegrini: "Con Milei vamos a lograr la reforma laboral que necesitamos para generar más empleo"

Último Momento
Colón y Unión se enfrentan por las semifinales de la Copa Santa Fe

Colón y Unión se enfrentan por las semifinales de la Copa Santa Fe

Triatlón, canotaje y para canotaje animaron los Jadar en Santa Fe

Triatlón, canotaje y para canotaje animaron los Jadar en Santa Fe

Pellegrini: Con Milei vamos a lograr la reforma laboral que necesitamos para generar más empleo

Pellegrini: "Con Milei vamos a lograr la reforma laboral que necesitamos para generar más empleo"

Allanaron propiedades de Diego Spagnuolo y hallaron miles de dólares sin declarar: renunciaron sus abogados

Allanaron propiedades de Diego Spagnuolo y hallaron miles de dólares sin declarar: renunciaron sus abogados

Más de 3.900 inscriptos de toda la Argentina para la subasta más grande de bienes incautados al delito

Más de 3.900 inscriptos de toda la Argentina para la subasta más grande de bienes incautados al delito

Ovación
Colón y Unión se enfrentan por las semifinales de la Copa Santa Fe

Colón y Unión se enfrentan por las semifinales de la Copa Santa Fe

Los Pumas se quedaron con la revancha en Sydney

Los Pumas se quedaron con la revancha en Sydney

Santa Fe gritó campeón en Voleibol y Rugby en los Jadar 2025

Santa Fe gritó campeón en Voleibol y Rugby en los Jadar 2025

Triatlón, canotaje y para canotaje animaron los Jadar en Santa Fe

Triatlón, canotaje y para canotaje animaron los Jadar en Santa Fe

Argentina ya tiene el plantel definido para el Mundial de Filipinas

Argentina ya tiene el plantel definido para el Mundial de Filipinas

Policiales
Se entregó en Colastiné el presunto asesino de El Flaco García

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de "El Flaco García"

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional