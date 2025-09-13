Sábado con buen tiempo en la ciudad de Santa Fe a la espera de la primavera Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona 13 de septiembre 2025 · 09:03hs

gentileza El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de sábado en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, fresco y húmedo con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 13.5º, y se espera que la máxima alcance los 25º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y si bien se observa la acción del sistema de alta presión sobre la región con aporte de aire relativamente frío con aportes de aire algo más cálido, lo que permite un suave ascenso de las temperaturas, en las últimas horas de la jornada de mañana, se espera el ingreso de aire relativamente frío. Esto debería generar aumento de la nubosidad y alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las últimas horas de la jornada de mañana y primeras horas del día lunes, aunque la probabilidad se mantiene baja por el momento, mejorando hacia la tarde.

Domingo con cielo mayormente despejado, o con alguna nubosidad variable por momentos. Condiciones estables, inestabilizándose hacia la tarde/noche con baja posibilidad de lloviznas y/o lluvias dispersas hacia las últimas horas de la jornada. Temperaturas en suave ascenso: mínima 16° y máxima 27°. Vientos leves a moderados del sector este, rotando al sur/sureste.

En tanto para el lunes se espera cielo con nubosidad variable durante las primeras horas del día, despejado hacia la tarde y con condiciones inestables, mejorando hacia la tarde con baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas, durante las primeras horas de la jornada. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 16° y poco cambio de las máximas, 25°. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste, rotando al este/sureste. Por último, martes con cielo parcialmente nublado con condiciones relativamente estables y temperaturas con poco cambio: mínima 15° y máxima 26°. Vientos leves a moderados del sector este/noreste. • LEER MÁS: Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región