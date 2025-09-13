Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Sábado con buen tiempo en la ciudad de Santa Fe a la espera de la primavera

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

13 de septiembre 2025 · 09:03hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

gentileza

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de sábado en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, fresco y húmedo con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 13.5º, y se espera que la máxima alcance los 25º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y si bien se observa la acción del sistema de alta presión sobre la región con aporte de aire relativamente frío con aportes de aire algo más cálido, lo que permite un suave ascenso de las temperaturas, en las últimas horas de la jornada de mañana, se espera el ingreso de aire relativamente frío. Esto debería generar aumento de la nubosidad y alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las últimas horas de la jornada de mañana y primeras horas del día lunes, aunque la probabilidad se mantiene baja por el momento, mejorando hacia la tarde.

Domingo con cielo mayormente despejado, o con alguna nubosidad variable por momentos. Condiciones estables, inestabilizándose hacia la tarde/noche con baja posibilidad de lloviznas y/o lluvias dispersas hacia las últimas horas de la jornada. Temperaturas en suave ascenso: mínima 16° y máxima 27°. Vientos leves a moderados del sector este, rotando al sur/sureste.

En tanto para el lunes se espera cielo con nubosidad variable durante las primeras horas del día, despejado hacia la tarde y con condiciones inestables, mejorando hacia la tarde con baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas, durante las primeras horas de la jornada. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 16° y poco cambio de las máximas, 25°. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste, rotando al este/sureste.

Por último, martes con cielo parcialmente nublado con condiciones relativamente estables y temperaturas con poco cambio: mínima 15° y máxima 26°. Vientos leves a moderados del sector este/noreste.

• LEER MÁS: Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región

Santa Fe sábado ciudad
Noticias relacionadas
El seleccionado de vóley de Santa Fe se consagró campeón en los Jadar 2025.

Santa Fe gritó campeón en Voleibol y Rugby en los Jadar 2025

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este fin de semana

jadar 2025: la costanera de santa fe vibro en todos sus puntos con el triatlon

Jadar 2025: la costanera de Santa Fe vibró en todos sus puntos con el triatlón

La Legislatura se prepara para un acto histórico al cual están invitados todos los santafesinos 

Cómo será la ceremonia de jura de la nueva Constitución de Santa Fe después de 63 años

Lo último

Colón y Unión se enfrentan por las semifinales de la Copa Santa Fe

Colón y Unión se enfrentan por las semifinales de la Copa Santa Fe

Triatlón, canotaje y para canotaje animaron los Jadar en Santa Fe

Triatlón, canotaje y para canotaje animaron los Jadar en Santa Fe

Pellegrini: Con Milei vamos a lograr la reforma laboral que necesitamos para generar más empleo

Pellegrini: "Con Milei vamos a lograr la reforma laboral que necesitamos para generar más empleo"

Último Momento
Colón y Unión se enfrentan por las semifinales de la Copa Santa Fe

Colón y Unión se enfrentan por las semifinales de la Copa Santa Fe

Triatlón, canotaje y para canotaje animaron los Jadar en Santa Fe

Triatlón, canotaje y para canotaje animaron los Jadar en Santa Fe

Pellegrini: Con Milei vamos a lograr la reforma laboral que necesitamos para generar más empleo

Pellegrini: "Con Milei vamos a lograr la reforma laboral que necesitamos para generar más empleo"

Allanaron propiedades de Diego Spagnuolo y hallaron miles de dólares sin declarar: renunciaron sus abogados

Allanaron propiedades de Diego Spagnuolo y hallaron miles de dólares sin declarar: renunciaron sus abogados

Más de 3.900 inscriptos de toda la Argentina para la subasta más grande de bienes incautados al delito

Más de 3.900 inscriptos de toda la Argentina para la subasta más grande de bienes incautados al delito

Ovación
Colón y Unión se enfrentan por las semifinales de la Copa Santa Fe

Colón y Unión se enfrentan por las semifinales de la Copa Santa Fe

Los Pumas se quedaron con la revancha en Sydney

Los Pumas se quedaron con la revancha en Sydney

Santa Fe gritó campeón en Voleibol y Rugby en los Jadar 2025

Santa Fe gritó campeón en Voleibol y Rugby en los Jadar 2025

Triatlón, canotaje y para canotaje animaron los Jadar en Santa Fe

Triatlón, canotaje y para canotaje animaron los Jadar en Santa Fe

Argentina ya tiene el plantel definido para el Mundial de Filipinas

Argentina ya tiene el plantel definido para el Mundial de Filipinas

Policiales
Se entregó en Colastiné el presunto asesino de El Flaco García

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de "El Flaco García"

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional