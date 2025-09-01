Uno Santa Fe | Santa Fe | lunes

Después de la lluvia el lunes comenzó con algunas nubes y el descenso de las temperaturas en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

1 de septiembre 2025 · 07:43hs
Después de la lluvia el lunes comenzó con algunas nubes y el descenso de las temperaturas en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de lunes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo algo nublado, frío, mucho viento y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 7.5º, ST: 5.9º y se espera que la máxima alcance los 16º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables y se observa que las masas de aire comienzan a configurarse de forma tal que frente al predominio de las corrientes aire frío que se presentan desde oeste/suroeste, las condiciones tienden a mejorar lenta y gradualmente con un primer descenso de los registros térmicos. No obstante ello, se espera que hacia mediados de semana, se potencie el ingreso de aire frío y seco desde el sur del continente, lo que permitiría una mejoría más significativa de las condiciones y un descenso mayor de las temperaturas.

Martes con cielo con nubosidad variable y mejoramientos temporales. Condiciones estables a relativamente estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales. Temperaturas en ascenso gradual: mínima 9º y máxima 19º. Vientos leves de direcciones variables, predominando del sector este.

En tanto el miércoles se espera cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio: mínima 10º y máxima 20º. Vientos leves del sector sur/sureste, rotando al sur e incrementando su intensidad de leves a moderados.

Por último, jueves con cielo con nubosidad variable y algunos mejoramientos temporales. Condiciones estables con temperaturas en descenso: mínima 7º y máxima 15º. Vientos moderado del sector sur, rotando al sur/sureste por momentos.

