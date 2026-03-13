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Entre la fe, el olvido y el deterioro: la lucha por salvar los muros del convento de Santo Domingo

La Asociación de Amigos del Convento advierte sobre el estado de la fachada y los muros exteriores. El edificio, que albergó a Manuel Belgrano en 1810, requiere una inversión que supera los recursos de la comunidad dominica.

13 de marzo 2026 · 19:38hs
El Convento de Santo Domingo

UNO Santa Fe

El Convento de Santo Domingo, en barrio Sur. "De afuera se ve mucho deterioro".

Las huellas del tiempo ya son cicatrices profundas en el Convento de Santo Domingo. Ubicado en el corazón del Casco Histórico (3 de Febrero y 9 de Julio), la estructura edilicia que data de 1670 atraviesa un notorio deterioro que preocupa a historiadores y fieles por igual.

Dalmiro Saux, de la Asociación Amigos del Convento, fue claro en el diagnóstico: aunque el interior todavía permite la celebración del culto, el exterior es una muestra evidente de abandono involuntario. "De afuera se puede ver que necesita trabajo y mucho dinero", señaló, remarcando que la categoría de Monumento Histórico Nacional parece no alcanzar para atraer las partidas presupuestarias necesarias.

LEER MÁS: Quieren cerrar el convento de Santo Domingo: un monumento histórico donde se hospedó Belgrano

El riesgo: una degradación progresiva

Si bien Saux aclaró que no hay un peligro de derrumbe inminente, la advertencia es a largo plazo:

Falta de mantenimiento: los muros y techos sufren la erosión climática sin reparaciones de fondo.

Daños irreversibles: la degradación de los materiales originales de la época colonial podría derivar en fallas estructurales graves si no se interviene pronto.

"Patrimonio Vivo": el complejo no es solo un museo; es la casa de la orden dominica que lleva más de 400 años en Santa Fe.

visita belgrano convento de Santo Domingo.jpg
En 1810 sirvió de alojamiento al general Manuel Belgrano en su marcha hacia el Paraguay y fue el lugar donde conoció a Doña Gregoria Pérez de Denis, la primera patricia argentina

En 1810 sirvió de alojamiento al general Manuel Belgrano en su marcha hacia el Paraguay y fue el lugar donde conoció a Doña Gregoria Pérez de Denis, la primera patricia argentina

Un sitio clave de la Independencia

La importancia del convento trasciende la arquitectura religiosa, ya que guarda hitos de la gesta patriótica:

Hospedaje de Belgrano: en 1810, Manuel Belgrano se alojó allí durante su expedición al Paraguay. Se dice que en sus claustros terminó de dar forma a planes estratégicos de la revolución.

Referente del casco histórico: junto a la Casa de Gobierno, la Catedral y el Convento de San Francisco, forma el conjunto arquitectónico más importante de la "Santa Fe de la Vera Cruz".

Mejoras parciales y lucha comunitaria

Recientemente, se realizaron mejoras en las veredas y la iluminación del entorno para revitalizar el paseo turístico, pero el "corazón" del edificio (muros y cúpulas) sigue esperando. La comunidad laica dominica mantiene un doble frente de lucha: recaudar fondos para las obras y asegurar que la Orden de los Predicadores permanezca en la ciudad, evitando el cierre definitivo de la casa.

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