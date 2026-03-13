Uno Santa Fe | Santa Fe | Pullaro

Seguridad en Santa Fe: Pullaro destacó "una drástica caída de los homicidios" tras tres años de gestión

El gobernador de Santa Fe se reunió con la fiscal General del MPA, María Cecilia Vranicich, para evaluar el impacto del combate al microtráfico. Según cifras oficiales, los crímenes bajaron de 112 a 22 en comparación con el mismo periodo de 2023.

13 de marzo 2026 · 19:32hs
Seguridad en Santa Fe: Pullaro destacó una drástica caída de los homicidios tras tres años de gestión

Seguridad en Santa Fe: Pullaro destacó "una drástica caída de los homicidios" tras tres años de gestión

El gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, mantuvo este viernes un encuentro de trabajo con la fiscal General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, para evaluar los resultados de las acciones que se implementaron en conjunto contra la violencia y el narcotráfico.

Al respecto, Pullaro destacó que “cuando comenzamos a gobernar esta provincia tomamos la decisión de luchar contra la violencia y el narcotráfico en todas sus dimensiones”, y recordó que el 13 de marzo 2023 “teníamos en la provincia de Santa Fe 112 homicidios; tres años después tenemos 22. Esto es producto de haber enfrentado el tráfico de estupefacientes, y la violencia que generaba, en muchos barrios y ciudades de la provincia de Santa Fe”.

LEER MÁS: Santa Fe consolida su baja histórica de homicidios: 2024 y 2025, los años menos violentos del siglo

"Una pelea de todos los días"

A continuación, el gobernador precisó que junto a los fiscales que integran la Unidad de Microtráfico y a las autoridades del Ministerio Público de la Acusación “estamos llevando adelante esta pelea que está dando los resultados que esperábamos en nuestra provincia”, pero “no hay nada ganado, es una pelea de todos los días, con decisiones que son difíciles. Tenemos que seguir adelante y no dar un milímetro de ventaja”.

Del encuentro, que se realizó en la Sede de Gobierno en la ciudad de Rosario, también participaron el fiscal Regional, Matías Merlos; el jefe de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico, Franco Carbone; y la fiscal de la Coordinación de Fiscales para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados de la Fiscalía General del MPA, Carla Cerliani.

Pullaro narcotráfico Seguridad Santa Fe pelea
Noticias relacionadas
Alerta dengue: sin casos positivos, el mosquito transmisor ya tiene presencia activa en 43 barrios de Santa Fe

Alerta dengue: sin casos positivos, el mosquito transmisor ya tiene presencia activa en 43 barrios de Santa Fe

trabajadores de la empresa lactea veronica acampan frente a la planta de lehmann por la paralizacion de la produccion y salarios adeudados

Trabajadores de la empresa láctea Verónica acampan frente a la planta de Lehmann por la paralización de la producción y salarios adeudados

proponen crear una comision para discutir salarios y condiciones laborales de la policia santafesina

Proponen crear una comisión para discutir salarios y condiciones laborales de la policía santafesina

la inflacion de febrero en santa fe fue del 2,7% y acumula 5,4% en lo que va del ano

La inflación de febrero en Santa Fe fue del 2,7% y acumula 5,4% en lo que va del año

Lo último

Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

Unión repetirá la formación titular para recibir el domingo a Boca

Unión repetirá la formación titular para recibir el domingo a Boca

Colón puso en marcha la venta de entradas para recibir al líder Acassuso

Colón puso en marcha la venta de entradas para recibir al líder Acassuso

Último Momento
Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

Unión repetirá la formación titular para recibir el domingo a Boca

Unión repetirá la formación titular para recibir el domingo a Boca

Colón puso en marcha la venta de entradas para recibir al líder Acassuso

Colón puso en marcha la venta de entradas para recibir al líder Acassuso

Fórmula 1 retiraría los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita

Fórmula 1 retiraría los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita

Armand Duplantis volvió a superar el récord mundial absoluto de salto con garrocha

Armand Duplantis volvió a superar el récord mundial absoluto de salto con garrocha

Ovación
Anselmi se rindió ante los hinchas de Colón: Son algo impresionante

Anselmi se rindió ante los hinchas de Colón: "Son algo impresionante"

Federico Lértora y el nuevo Colón: liderazgo, autocrítica y un objetivo claro

Federico Lértora y el nuevo Colón: liderazgo, autocrítica y un objetivo claro

Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

KDY responde tras polémica por la camiseta de Colón: aclara cambios, continuidad y amenazas recibidas

KDY responde tras polémica por la camiseta de Colón: aclara cambios, continuidad y amenazas recibidas

El autor de la camiseta ganadora del concurso de KDY: La camiseta de Colón salió diferente a lo pactado

El autor de la camiseta ganadora del concurso de KDY: "La camiseta de Colón salió diferente a lo pactado"

Policiales
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe