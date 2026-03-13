Seguridad en Santa Fe: Pullaro destacó "una drástica caída de los homicidios" tras tres años de gestión

El gobernador de Santa Fe se reunió con la fiscal General del MPA, María Cecilia Vranicich, para evaluar el impacto del combate al microtráfico. Según cifras oficiales, los crímenes bajaron de 112 a 22 en comparación con el mismo periodo de 2023.

El gobernador Maximiliano Pullaro , acompañado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, mantuvo este viernes un encuentro de trabajo con la fiscal General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, para evaluar los resultados de las acciones que se implementaron en conjunto contra la violencia y el narcotráfico .

Al respecto, Pullaro destacó que “cuando comenzamos a gobernar esta provincia tomamos la decisión de luchar contra la violencia y el narcotráfico en todas sus dimensiones”, y recordó que el 13 de marzo 2023 “teníamos en la provincia de Santa Fe 112 homicidios; tres años después tenemos 22. Esto es producto de haber enfrentado el tráfico de estupefacientes, y la violencia que generaba, en muchos barrios y ciudades de la provincia de Santa Fe”.

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"Una pelea de todos los días"

A continuación, el gobernador precisó que junto a los fiscales que integran la Unidad de Microtráfico y a las autoridades del Ministerio Público de la Acusación “estamos llevando adelante esta pelea que está dando los resultados que esperábamos en nuestra provincia”, pero “no hay nada ganado, es una pelea de todos los días, con decisiones que son difíciles. Tenemos que seguir adelante y no dar un milímetro de ventaja”.

Del encuentro, que se realizó en la Sede de Gobierno en la ciudad de Rosario, también participaron el fiscal Regional, Matías Merlos; el jefe de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico, Franco Carbone; y la fiscal de la Coordinación de Fiscales para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados de la Fiscalía General del MPA, Carla Cerliani.