Elegida con 243 votos en la Asamblea Universitaria, anticipa una agenda centrada en la calidad académica, la transparencia, la vida estudiantil y la adaptación a un contexto económico complejo

Qué proyecta Laura Tarabella para la Universidad Nacional del Litoral : ideas y desafíos de la primera rectora en 106 años

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) vivió una jornada histórica: Laura Tarabella fue electa rectora para el período 2026-2030 y se convirtió en la primera mujer en conducir la casa de estudios en sus 106 años de historia. Acompañada por Liliana Dillon , decana de Ciencias Económicas, como vicerrectora, Tarabella obtuvo 243 votos en la Asamblea Universitaria, que solo registró tres votos en blanco y uno anulado.

Oriunda de San Vicente y con una extensa trayectoria académica —profesora de Geografía, ex consejera estudiantil, secretaria académica de la UNL, directora de Enseñanza de Grado y dos veces decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias— su elección marca un hito institucional y abre una nueva etapa en la conducción universitaria.

Laura Tarabella.

“La universidad transforma vidas, mitiga desigualdades y debe ser cuidada”

Tras su elección, Tarabella destacó el rol social de la universidad pública y el fuerte arraigo territorial de la UNL en el centro-norte provincial. “La universidad transforma vidas, genera oportunidades y mitiga desigualdades. Esa es su esencia. Por eso es fundamental protegerla y cuidar a la universidad pública”, afirmó en diálogo con el programa De 10 (LT10). Señaló que la confianza social construida por la institución obliga a ser “estratégicos, cuidadosos y a garantizar calidad en la formación, mejores investigaciones y capacidad de transformar realidades”.

Uno de los ejes de preocupación será el financiamiento universitario. Tarabella reclamó la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y la aprobación de un presupuesto nacional. “Es insólito tener que pedir que se cumpla una ley. Sería inédito que se prorrogue por tercera vez el presupuesto nacional”, advirtió. En este contexto, defendió la transparencia institucional de la UNL: “Nos auditamos permanentemente, interna y externamente. No tenemos nada que ocultar”.

Respecto al impacto de la situación económica sobre los estudiantes del interior, la nueva rectora aseguró que sostener las becas y las políticas de bienestar será una prioridad. “No son tiempos sencillos, pero vamos a trabajar con creatividad y articulando con municipios que también acompañan a los estudiantes”, dijo. Insistió en que “es fundamental que quienes quieran estudiar puedan hacerlo”.

Tarabella destacó además que la UNL no se reinicia con cada cambio de autoridades: “La universidad no empieza de cero cada cuatro años. Tenemos un Plan Estratégico 100+10 que trasciende los momentos electorales y marca un rumbo institucional sólido”. Su gestión deberá elaborar el nuevo plan estratégico hacia 2039.

Desafíos académicos, investigación y la vida universitaria del futuro

La rectora anticipó que uno de los cambios más profundos será la implementación del Sistema Argentino de Créditos Académicos, que no implica solo un ajuste técnico sino una revisión integral de las carreras, de los planes de estudio y del modelo de enseñanza. “La autonomía del estudiante será central”, afirmó. También remarcó la necesidad de fortalecer la articulación entre la escuela secundaria y el ingreso universitario.

En el campo de la investigación, Tarabella planteó que la universidad deberá dar respuestas pertinentes a realidades diversas. “La provincia es heterogénea. No es igual el centro-norte que el oeste o el litoral. Necesitamos investigaciones interdisciplinarias capaces de transformar esas realidades”, sostuvo.

Espacio integral de formación

También reivindicó la vida universitaria como un espacio integral de formación: “La universidad también es deporte, cultura, recreación. Se aprende participando de maratones, olimpíadas o talleres culturales. Todo eso es bienestar estudiantil”.

Finalmente, dejó una reflexión sobre los desafíos que impone la tecnología en la educación superior. “La inteligencia artificial nos interpela, pero no podemos abandonar el pensamiento crítico. Es lo que nos permite discernir, comprender y transformar las realidades”, concluyó.