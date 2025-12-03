Uno Santa Fe | Santa Fe | inteligentes

Avanza la compra de medidores residenciales inteligentes: la EPE podrá supervisar el uso de la energía de manera remota

Con esta nueva tecnología se podrá supervisar el uso de la energía en tiempo real, mejorar la precisión de los registros, reducir pérdidas y optimizar la provisión del servicio.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

3 de diciembre 2025 · 17:15hs
El Gobierno de Santa Fe dio un paso clave en la modernización del sistema eléctrico provincial al concretar la apertura de sobres para la adquisición de 60.000 medidores residenciales y 15.000 trifásicos inteligentes destinados a la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

La inversión oficial asciende a $11.530.531.675,91, equivalente a 8,6 millones de dólares, y se inscribe en el plan impulsado por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, para mejorar la eficiencia y el control del consumo energético.

El acto se desarrolló en la sede de la EPE en Rosario y fue encabezado por su presidenta, Anahí Rodríguez, quien celebró la convocatoria y la definió como “una licitación histórica”.

Verónica Geese dejó la Secretaría de Energía de Santa Fe y sus funciones serán absorbidas por Energías Renovables

Según explicó, la incorporación de esta tecnología permitirá supervisar remotamente el uso de la energía, mejorar la precisión de los registros, reducir pérdidas y optimizar la provisión del servicio. “Es una inversión que nos permite eficientizar nuestros propios recursos”, remarcó.

Rodríguez indicó que la mayor parte de los medidores será instalada en la ciudad de Rosario, en función del mapa de necesidades elaborado por el área comercial. “Estamos dando un salto de calidad enorme. La EPE pagará con recursos propios para avanzar en un proceso de digitalización y tecnológico que nuestros usuarios esperan y que entendemos mejora la calidad del servicio”, señaló.

La presidenta de la empresa también destacó la magnitud de la inversión en un contexto nacional con muy pocas licitaciones públicas.

“No solo es importante para la EPE y la provincia, sino también para sostener la infraestructura en un momento complejo”, afirmó. Además, recordó que la empresa ejecuta más de 100 obras en toda la provincia, muchas de ellas en Rosario, donde se lleva adelante un recambio integral de cables de baja tensión.

En cuanto a las ofertas, seis empresas presentaron propuestas: Cashpower Sudamericana S.A. (USD 9.646.200 + IVA), Tecno Staff S.A.U. (USD 11.113.601,81 + IVA y otra oferta por USD 6.581.460 + IVA), Telprotech S.A. (USD 8.206.966,16 + IVA), Conec-Tec S.A. (USD 9.067.106,42 + IVA) y Storey S.A. (USD 9.074.917 + IVA).

Con esta licitación, la Provincia avanza en un proceso de transformación que busca modernizar la infraestructura eléctrica, mejorar la gestión del consumo y elevar la calidad del servicio para los hogares santafesinos.

