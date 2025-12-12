Uno Santa Fe | Santa Fe | Corte

Este domingo habrá un nuevo corte de agua en toda la ciudad de Santa Fe por tareas de mantenimiento

Aguas Santafesinas informó que realizarán trabajos en la planta potabilizadora y recomiendan cuidar el recurso mientras dure el corte (de 2 a 9).

12 de diciembre 2025 · 19:28hs
Aguas Santafesinas (Assa) informó que este domingo habrá un nuevo corte de agua en toda la ciudad de Santa Fe, en el marco de tareas de mantenimiento en la planta potabilizadora como parte del Plan Verano 2025/26.

La suspensión del suministro comenzará a las 2 y se extenderá hasta las 9 del domingo 14 de diciembre. En esta nueva instancia, se reconstruirá estructuralmente la junta de la loza de piso de la acometida de dos filtros al canal principal de agua filtrada con material cementicio de fraguado rápido y se dejará preparado el lugar para la fase final.

Recuperación del servicio

Desde la empresa, recordaron que una vez finalizadas las tareas previstas la recuperación del servicio será gradual a medida que se represuriza el sistema.

Además, sugirieron a los usuarios moderar el uso de sus reservas domiciliarias mientras se desarrollan las tareas anunciadas.

Simultáneamente se realizará, como en las anteriores oportunidades, un purgado de la red con la liberación de agua a la vía pública en puntos estratégicos para minimizar aparición de episodios de turbiedad. En caso de percibirla se debe dejar circular agua desde la primera canilla de ingreso al domicilio hasta que recupere su apariencia habitual.

Finalmente, las tareas programadas se completarán en una próxima instancia con la inyección de material poliuretánico, que se dejó previsto en las tareas programadas este domingo y se desarmarán las estructuras montadas para el desarrollo de las tareas cumplidas durante días hábiles sin afectar el suministro.

