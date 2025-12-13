Uno Santa Fe | Santa Fe | peronismo

Pases de factura en el peronismo de Santa Fe antes de la reorganización de cara a 2027

En la reunión del consejo ejecutivo del PJ se debatió la necesidad de priorizar el consenso en la toma de decisiones ligadas a estrategias y candidaturas, con el objetivo de volver a constituir una alternativa

13 de diciembre 2025 · 09:28hs
Pases de factura en el peronismo de Santa Fe antes de la reorganización de cara a 2027

La sede partidaria del peronismo en la ciudad de Santa Fe fue epicentro de la reunión del consejo ejecutivo del PJ.

Foto: Archivo / La Capital.

La sede partidaria del peronismo en la ciudad de Santa Fe fue epicentro de la reunión del consejo ejecutivo del PJ.

El PJ de Santa Fe cerró 2025 con una reunión de su consejo ejecutivo en la que se puso sobre la mesa la necesidad de priorizar el consenso en la toma de decisiones ligadas a estrategias y candidaturas, con el objetivo de volver a constituir una alternativa política de cara a 2027. Pero antes habrá que preparar el terreno para el congreso provincial del peronismo, a convocar dentro de los cuatro primeros meses del año próximo.

El encuentro se realizó este viernes en la sede partidaria de Crespo 2358, en la ciudad de Santa Fe, y duró casi cuatro horas. La cita giró en torno a tres tópicos fijados por la conducción del PJ: análisis de coyuntura provincial y nacional, como también de las elecciones generales del 26 de octubre pasado, y temas “varios”.

Catarsis en el PJ de Santa Fe

En ese contexto, hubo una evaluación de los pasos dados por el PJ santafesino en los últimos meses, que sumó el planteo ya oficializado por el perottismo de activar mecanismos democráticos en la toma de futuras decisiones en materia de estrategias y candidaturas, con el objetivo de obtener mejores resultados electorales.

La petición generó coincidencias con otros actores de peso en el partido como el Movimiento Evita (Eduardo Toniolli), Avancemos (espacio del senador nacional Marcelo Lewandoswki), La Cámpora y María de los Ángeles Sacnun (cercana a la expresidenta Cristina Kirchner).

Por su parte, el titular del PJ de Santa Fe —con respaldo del grupo de los senadores provinciales—, Guillermo Cornaglia, junto al diputado nacional Germán Martínez (La Corriente+) y referentes de Vamos (sector que agrupa a intendentes peronistas), defendieron la estrategia implementada para el año electoral por concluir.

En ese marco, se hicieron sentir objeciones al último armado electoral junto a Ciudad Futura, espacio que, al no pertenecer al justicialismo, no tuvo representación en la reunión del consejo ejecutivo. Los dardos apuntaron a la definición de las candidaturas y a la campaña desplegada para los comicios de octubre.

Cronología

Sin las Paso como herramienta ordenadora, en la elección de constituyentes el justicialismo se dividió en tres listas encabezadas por Juan Monteverde, Roberto Sukerman y Marcelo Lewandowski.

En esa interna abierta del panperonismo el ganador fue el concejal de Ciudad Futura, que encabezó la lista oficial del PJ y aliados. Pero nómina de Maximiliano Pullaro y Unidos le sacó más de 20 puntos.

En las elecciones locales de junio, Monteverde fue otro de los ganadores, en unos comicios en los que el peronismo triunfó en nueve de las quince ciudades más pobladas de la provincia.

Aunque en octubre, la lista liderada por Caren Tepp y Agustín Rossi (a la que sumaron nombres La Cámpora, el Frente Renovador y Vamos, entre otros espacios) no llegó a los 30 puntos (sacó 28 por ciento) y quedó segunda, a 12 % de La Libertad Avanza (LLA). Al menos pudo renovar las tres bancas que puso en juego.

Por lo pronto, la dirigencia del PJ de Santa Fe volverá a reunirse en febrero o marzo próximos con el objetivo de definir el llamado al congreso provincial partidario. La idea es materializar esa cita dentro de los cuatro primeros meses de 2026.

peronismo Santa Fe 2027 consenso
Noticias relacionadas
Javier Milei y Karina aprovechan el envión después de las elecciones para sumar volumen en el Congreso e impulsar las reformas. 

Milei suma conversos y en Rosario se respira clima de revancha

Omar Perotti habló al final del encuentro de Hacemos Santa Fe que se desarrolló en Rosario.

En Hacemos Santa Fe ya proyectan a Omar Perotti hacia 2027

La presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck hilvanó un acuerdo político con otros bloques que le permitiría ir por su séptimo año consecutivo al frente del Palacio Vasallo. 

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

detectaron fuertes abusos en la tarifa social en la ciudad de santa fe y rincon con consumos de hasta 3500 kilovatios

Detectaron fuertes abusos en la Tarifa Social en la ciudad de Santa Fe y Rincón con consumos de hasta 3500 kilovatios

Lo último

El dolor de Acosta tras retirarse en Lanús: Estoy triste y un poco decepcionado

El dolor de Acosta tras retirarse en Lanús: "Estoy triste y un poco decepcionado"

Detuvieron al organizador de la visita de Messi a India

Detuvieron al organizador de la visita de Messi a India

Detectaron fuertes abusos en la Tarifa Social en la ciudad de Santa Fe y Rincón con consumos de hasta 3500 kilovatios

Detectaron fuertes abusos en la Tarifa Social en la ciudad de Santa Fe y Rincón con consumos de hasta 3500 kilovatios

Último Momento
El dolor de Acosta tras retirarse en Lanús: Estoy triste y un poco decepcionado

El dolor de Acosta tras retirarse en Lanús: "Estoy triste y un poco decepcionado"

Detuvieron al organizador de la visita de Messi a India

Detuvieron al organizador de la visita de Messi a India

Detectaron fuertes abusos en la Tarifa Social en la ciudad de Santa Fe y Rincón con consumos de hasta 3500 kilovatios

Detectaron fuertes abusos en la Tarifa Social en la ciudad de Santa Fe y Rincón con consumos de hasta 3500 kilovatios

Aguinaldo 2026: cuál es la fecha límite para cobrarlo y cómo calcular cuánto corresponde

Aguinaldo 2026: cuál es la fecha límite para cobrarlo y cómo calcular cuánto corresponde

Asoma un rival para la Selección Argentina antes de la Finalíssima

Asoma un rival para la Selección Argentina antes de la Finalíssima

Ovación
Racing y Estudiantes definirán al campeón del Clausura en Santiago del Estero

Racing y Estudiantes definirán al campeón del Clausura en Santiago del Estero

CUST B venció a Almagro y se quedó con el Oficial femenino U13

CUST B venció a Almagro y se quedó con el Oficial femenino U13

De la euforia al caos: la visita de Lionel Messi a la India terminó en disturbios

De la euforia al caos: la visita de Lionel Messi a la India terminó en disturbios

Detuvieron al organizador de la visita de Messi a India

Detuvieron al organizador de la visita de Messi a India

Atlético de Rafaela va por el ascenso a la Primera Nacional ante San Martín (F)

Atlético de Rafaela va por el ascenso a la Primera Nacional ante San Martín (F)

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles