El comienzo de lunes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo soleado, fresco y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 15.4º y se espera que la máxima alcance los 26º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa el predominio de un sistema frío post frontal, el cual debería ir perdiendo fuerza con el correr de los días y permitir nuevamente ingreso de aire más cálido a lo largo de la semana. Esta situación, junto con el arribo de un nuevo sistema frío a región hacia el fin de semana, debería mantener las temperaturas en ascenso a partir de mañana, con tendencia gradual a inestabilizarse y posibilidades de lluvias de diversas intensidades a partir del día viernes, extendiéndose posiblemente al sábado, luego mejorando el domingo con descenso de los registros térmicos.
Lunes primaveral para comenzar la semana en la ciudad de Santa Fe
Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona
Martes con cielo despejado o con leve nubosidad y condiciones estables a relativamente estables. Temperaturas suave ascenso de las mínimas, 14º y ascenso significativo de las máximas, 32º. Vientos leves a moderados del sector oeste/noroeste.
En tanto el miércoles se espera cielo despejado o con leve nubosidad con condiciones algo inestables y temperaturas en ascenso: mínima 18º y máxima 36º. Vientos leves a moderados de direcciones variables, predominando del oeste, cambiando al sur. hacia la tarde.
Por último, jueves con cielo mayormente despejado, nubosidad en aumento y condiciones algo inestables a inestables con temperaturas en suave descenso de las mínimas, 17º y suave ascenso de las máximas, 37º. Vientos moderados del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos.
