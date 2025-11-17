Lunes primaveral para comenzar la semana en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de lunes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo soleado, fresco y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 15.4º y se espera que la máxima alcance los 26º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa el predominio de un sistema frío post frontal, el cual debería ir perdiendo fuerza con el correr de los días y permitir nuevamente ingreso de aire más cálido a lo largo de la semana. Esta situación, junto con el arribo de un nuevo sistema frío a región hacia el fin de semana , debería mantener las temperaturas en ascenso a partir de mañana, con tendencia gradual a inestabilizarse y posibilidades de lluvias de diversas intensidades a partir del día viernes, extendiéndose posiblemente al sábado, luego mejorando el domingo con descenso de los registros térmicos .

Martes con cielo despejado o con leve nubosidad y condiciones estables a relativamente estables. Temperaturas suave ascenso de las mínimas, 14º y ascenso significativo de las máximas, 32º. Vientos leves a moderados del sector oeste/noroeste.

En tanto el miércoles se espera cielo despejado o con leve nubosidad con condiciones algo inestables y temperaturas en ascenso: mínima 18º y máxima 36º. Vientos leves a moderados de direcciones variables, predominando del oeste, cambiando al sur. hacia la tarde.

Por último, jueves con cielo mayormente despejado, nubosidad en aumento y condiciones algo inestables a inestables con temperaturas en suave descenso de las mínimas, 17º y suave ascenso de las máximas, 37º. Vientos moderados del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos.

