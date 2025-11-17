El minuto a minuto del partido entre Belgrano y Unión

Unión visita a Belgrano, con el objetivo de terminar entre los primeros cuatro equipos de la Zona A del Clausura

Unión y Belgrano se ven las caras este lunes en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, en un cierre de fase regular del Clausura con realidades muy distintas. El Pirata llega con el agua al cuello y obligado a sumar de a tres para no quedar eliminado, mientras que el Tatengue, ya clasificado, busca terminar de abrochar la localía para los playoffs.