Unión y Belgrano se ven las caras este lunes en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, en un cierre de fase regular del Clausura con realidades muy distintas. El Pirata llega con el agua al cuello y obligado a sumar de a tres para no quedar eliminado, mientras que el Tatengue, ya clasificado, busca terminar de abrochar la localía para los playoffs.
El minuto a minuto del partido entre Belgrano y Unión
Unión visita a Belgrano, con el objetivo de terminar entre los primeros cuatro equipos de la Zona A del Clausura
Por Ovación
El partido tiene el arbitraje de Nazareno Arasa y la transmisión de UNO 106.3, y de manera online por UNO Santa Fe.
Formaciones de Belgrano y Unión
Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Alexis Maldonado y Federico Ricca; Jeremías Lucco, Lucas Menossi y Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán; Julian Mavilla y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Unión: Matías Tagliamonte; Emiliano Álvarez, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Agustín Colazo y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Estadio: Julio César Villagra.
Árbitro: Nazareno Arasa.
VAR: Salomé Di Iorio.