El minuto a minuto del partido entre Belgrano y Unión

Unión visita a Belgrano, con el objetivo de terminar entre los primeros cuatro equipos de la Zona A del Clausura

17 de noviembre 2025 · 16:33hs
Prensa Unión
Prensa Unión
@Belgrano
Prensa Unión

Unión y Belgrano se ven las caras este lunes en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, en un cierre de fase regular del Clausura con realidades muy distintas. El Pirata llega con el agua al cuello y obligado a sumar de a tres para no quedar eliminado, mientras que el Tatengue, ya clasificado, busca terminar de abrochar la localía para los playoffs.

El partido tiene el arbitraje de Nazareno Arasa y la transmisión de UNO 106.3, y de manera online por UNO Santa Fe.

Comenzó el partido: Unión visita a Belgrano

Se puso en marcha en el estadio Julio César Villagra el cotejo entre Belgrano y Unión por la fecha 16.

Unión festejo Marcelo Estigarribia

7 minutos: Tagliamonte apareció para salvar a Unión

El arquero de Unión sacó un tiro formidable de Zalarayán. La mejor del partido fue de Belgrano.

Tagliamonte.jpg

11 minutos: Unión respondió y Cardozo apareció en Belgrano

Respuestas claras de Unión, pero con un tiro de Estigarribia y luego otro de Fragapane para hacer revolcar a Cardozo, que sostuvo el cero para Belgrano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1990513615372238907&partner=&hide_thread=false
18 minutos: Unión especula y tiene espacios para atacar

Belgrano se adelanta y descuida en el fondo, por lo que Unión tiene lugar para salir de contra. Siguen 0-0.

Unión belgrano Mauro Pittón.jpeg
22 minutos: Tagliamonte, ya decisivo en Unión

Tiro de Lucco para Belgrano que mandó por encima del travesaño el arquero de Unión, que volvió a impedir el gol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1990516604371636364&partner=&hide_thread=false
32 minutos: Unión equilibra el partido ante Belgrano

Belgrano es el que propone más, pero Unión es un peligro constante en ataque.

image
38 minutos: Tarragona probó para Unión, pero no le dio bien

Tiro libre especial para marcar el primero, pero Tarragona le dio muy por encima del travesaño. Belgrano y Unión siguen 0-0.

Cristian Tarragona

Final del primer tiempo: Belgrano y Unión empatan en Córdoba

Concluyó el acto inicial en el César Villagran, con la igualdad 0-0 entre Belgrano y Unión por la fecha 16 del Clausura.

image
Inició el complemento: Unión busca quebrar a Belgrano

Se puso en marcha el segundo tiempo en Córdoba, con la igualdad 0-0 entre Belgrano y Unión. No hay cambios en el Tate.

Belgrano Unión Emiliano Álvarez
Formaciones de Belgrano y Unión

Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Alexis Maldonado y Federico Ricca; Jeremías Lucco, Lucas Menossi y Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán; Julian Mavilla y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Unión: Matías Tagliamonte; Emiliano Álvarez, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Agustín Colazo y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Estadio: Julio César Villagra.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Salomé Di Iorio.

Unión Belgrano Clausura
