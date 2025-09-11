Así le fue a la Argentina ante Países Bajos en la Copa Davis

El único antecedente data de los octavos de final de la edición 2009.

La Argentina se enfrentará este viernes y sábado con Países Bajos en busca de un lugar en las Finales de la Copa Davis 2025. Este no será el primer cruce entre ambos países, ya que se enfrentaron hace una década y media.

Para recordar el único antecedente entre Argentina y Países Bajos hay que remontarse al año 2009, cuando se cruzaron en los octavos de final.

En aquella ocasión, la Argentina era una habitual animadora en la Copa Davis, ya que tenía un equipo muy fuerte con singlistas de primer nivel como Juan Martín del Potro y David Nalbandian. Pese a la categoría de sus jugadores, el conjunto albiceleste venía de caer de manera insólita en la final de la edición 2008 ante una España que se veía muy debilitada tras la baja de Rafael Nadal.

Ya en el 2009, el sorteo emparejó a los por entonces capitaneados por Modesto “Tito” Vázquez con un débil equipo de Países Bajos, que no tenía a ningún jugador en el top 100.

Para dicha serie se dieron de baja tanto Nalbandian como del Potro, quienes prefirieron resguardarse para enfocarse en el calendario ATP durante aquellos meses. De esta manera, los elegidos por Vázquez fueron Juan Mónaco, Juan Ignacio Chela, Martín Vassallo Argüello y Lucas Arnold Ker.

El punto a punto entre Argentina y Países Bajos

La serie comenzó el viernes con un durísimo triunfo de Chela sobre Jesse Huta Galong por 6-2, 2-6, 6-2, 6-7(4) y 6-2, mientras que “Pico” Mónaco estiró la ventaja al imponerse cómodamente sobre Thiemo de Bakker por 6-1, 6-2 y 7-6(1).

El sábado Arnold Ker y Vassallo Argüello, quien se ponía la celeste y blanca por primera vez, liquidaron la serie al vencer en el dobles a Huta Galong y a Rogier Wassen por 6-4, 7-5 y 6-3.

Finalmente, el domingo fue prácticamente anecdótico, ya que se disputaron los últimos dos singles solo para completar los cinco partidos.

Aquella jornada, comenzó con el triunfo de Vassallo Argüello por 6-4 y 6-2 sobre Matwe Middelkoop, para que solo unas horas después Chela estampe el 5-0 gracias al 7-5 y 6-2 final ante de Bakker.

De esta manera, la Argentina se metió en los cuartos de final, instancia en la que sería eliminada por República Checa, que se impuso por 3-2. Del Potro ganó sus dos partidos de singles en dicha serie, pero no pudo evitar la caída ya que los otros jugadores perdieron todos sus partidos.

La Argentina tuvo que esperar otros siete años más para ganar la tan ansiada Copa Davis, con aquella final inolvidable en la que vencieron por 3-2 a Croacia con del Potro y Federico Delbonis como figuras.