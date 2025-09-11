Uno Santa Fe | Santa Fe | obras sociales

El Pami y cuatro obras sociales concentran $3.000 millones de la deuda con el sistema de salud santafesino

La provincia de Santa Fe reclama el pago de prestaciones médicas realizadas a afiliados con cobertura privada

11 de septiembre 2025 · 10:17hs
Jose Busiemi

El ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares, anunció este martes que las obras sociales, prepagas y el PAMI mantienen con el Estado santafesino una deuda que supera los 6.100 millones de pesos, correspondiente a atenciones realizadas en hospitales y centros de salud públicos a pacientes con cobertura privada.

La cifra fue detallada por la secretaria de Hacienda, Belén Echevarría, quien explicó que el 50% del monto se concentra en solo cinco instituciones —el PAMI y cuatro obras sociales— que en conjunto adeudan unos 3.000 millones de pesos.

“No se deja a nadie sin atención, pero corresponde recuperar lo que es de los santafesinos”

Echevarría remarcó, en diálogo con el programa Mañana UNO por UNO 106.3 FM que el sistema público jamás deja de asistir a quienes llegan con una urgencia o una consulta, independientemente de si tienen obra social o prepaga. Sin embargo, señaló que es justo y necesario gestionar el recupero: “Son recursos de todos los santafesinos. Si hablamos de eficiencia en el gasto, también debemos hablar de eficiencia en la cobranza. Estos fondos pertenecen a los trabajadores y empleadores que aportan mes a mes, y las instituciones deben cumplir con sus compromisos”.

Cómo funciona el recupero

Cuando una persona ingresa a un hospital público, se registran sus datos y automáticamente el sistema detecta si tiene cobertura de salud privada. En paralelo a la atención, se inicia un trámite administrativo de recupero, que no involucra al paciente y permite a la provincia reclamar el pago de la prestación a la obra social o prepaga correspondiente.

Hasta febrero de 2024, la Superintendencia de Servicios de Salud cumplía el rol de intermediadora en este proceso. Sin embargo, el DNU 172 modificó esa función, trasladando a las provincias la responsabilidad de gestionar directamente la cobranza.

Una herramienta tecnológica para acelerar los pagos

Desde el Ministerio de Economía señalaron que se implementó una plataforma integral de gestión para mejorar la trazabilidad de los cobros. “Cada peso que se recupera vuelve al sistema de salud: hospitales, centros de mediana complejidad, insumos, mantenimiento y medicamentos”, afirmó Echevarría.

A modo de ejemplo, explicó que con el monto adeudado —6.100 millones de pesos— la provincia podría adquirir 50 ambulancias nuevas, similares a las 170 ya incorporadas este año.

La funcionaria también destacó la inversión en salud realizada por la gestión de Maximiliano Pullaro, lo que explica en parte que muchos pacientes con cobertura privada opten por atenderse en hospitales públicos.

“Se compraron ambulancias, se centralizó la adquisición de insumos y medicamentos para lograr mejores precios y mayor calidad. El sector público está dando respuestas más rápidas que las propias obras sociales en algunos casos”, sostuvo.

La entrevista completa en UNO 106.3:

BELEN ETCHEVARRIA

