Ya tiene día y hora el evento histórico para Santa Fe: la jura de la nueva Constitución

Después de más de 63 años y tras 58 jornadas de trabajo, Santa Fe tiene nueva Constitución. Para festejar el logro histórico habrá un evento del que podrá participar toda la sociedad

11 de septiembre 2025 · 11:02hs
La Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe

La Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe

El viernes 12 de septiembre quedará grabado en la historia de la provincia: a partir de las 17 se desarrollará el acto de jura de la nueva Constitución de Santa Fe. La ceremonia tendrá lugar en la Legislatura provincial y contará con la presencia de las máximas autoridades de los tres poderes del Estado, los convencionales constituyentes e invitados especiales.

El acto de jura representa el cierre institucional de la Convención, que sesionó en comisiones y plenarios para debatir y aprobar el nuevo texto constitucional.

La jornada marcará un hito histórico para la provincia, que renovará su Carta Magna después de más de seis décadas de vigencia de la Constitución de 1962. Tras la jura, la nueva Constitución quedará formalmente promulgada y entrará en vigencia, consolidando reformas vinculadas con la organización del Estado, el régimen municipal, la ampliación de derechos y la modernización institucional.

Con este acto solemne, Santa Fe pondrá en marcha un nuevo marco normativo que orientará el funcionamiento de sus poderes públicos y la vida democrática de la provincia, posicionándola entre las constituciones más modernas del país.

Algunos números de la Reforma

La sesión reformadora se extendió durante 58 días, con la participación de 69 convencionales y ocho comisiones de trabajo. En ese tiempo se realizaron 11 audiencias públicas con más de 400 expositores y se presentaron más de 700 proyectos y aportes de toda la sociedad. Como resultado, la Constitución pasó de 116 a 161 artículos e incorporó 27 cláusulas transitorias.

• LEER MÁS: Con 52 votos positivos y 17 en contra, se aprobó la nueva Constitución de Santa Fe

