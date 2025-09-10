Uno Santa Fe | Santa Fe | Constitución

Día histórico para Santa Fe: la convención aprobó la nueva Constitución provincial

Tras dos meses de trabajo en comisiones y sesiones plenarias, la Convención Reformadora sancionó este miércoles la nueva Carta Magna provincial. La decisión marca un hito institucional y político para la provincia.

10 de septiembre 2025 · 19:11hs
La Convención Reformadora de Santa Fe aprobó este miércoles la nueva Constitución provincial, en el marco de la undécima sesión plenaria que se desarrolló en la ciudad de Santa Fe.

El plenario comenzó el martes por la tarde y, tras una extensa jornada de exposiciones y sucesivos cuartos intermedios, se retomó este miércoles para proceder a la votación definitiva del texto.

Con la sanción de la reforma, concluye un proceso de dos meses de debate, análisis y consensos que involucró a las distintas fuerzas políticas representadas en la Convención.

La nueva Carta Magna introduce cambios en distintos artículos y se presenta como una actualización institucional de la provincia.

Durante la sesión del martes, además, se resolvió designar por unanimidad al exgobernador Miguel Lifschitz como presidente honorario de la Convención, un reconocimiento simbólico que reflejó el acuerdo de todos los sectores en torno a su figura.

La aprobación de la nueva Constitución se presenta como un hito para la vida democrática e institucional de Santa Fe, al tratarse de un hecho histórico que no ocurría desde la sanción de la Constitución de 1962.

El texto completo

CONSTITUCION DE SANTA FE 2025
Constitución Provincial Santa Fe
