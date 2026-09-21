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Día de la primavera y el día del estudiante en Santa Fe: Bándalos Chinos cerrará este lunes el Fan Fest

El Parque del Sur tendrá música en vivo, DJs y streaming durante toda la jornada. Además, habrá cortes de calles y cambios en tres líneas de colectivos.

21 de septiembre 2026 · 08:50hs
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Día de la primavera y el día del estudiante en Santa Fe: Bándalos Chinos cerrará este lunes el Fan Fest

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Día de la primavera y el día del estudiante en Santa Fe: Bándalos Chinos cerrará este lunes el Fan Fest
Día de la primavera y el día del estudiante en Santa Fe: Bándalos Chinos cerrará este lunes el Fan Fest

José Busiemi/ UNO Santa Fe

Día de la primavera y el día del estudiante en Santa Fe: Bándalos Chinos cerrará este lunes el Fan Fest

Los Juegos Suramericanos 2026 continúan celebrándose no solo a través de las competencias deportivas, sino también con una amplia agenda de actividades culturales y recreativas en el Fan Fest del Parque del Sur. En ese marco, este lunes 21 de septiembre, el renovado espacio será escenario de diferentes propuestas para acompañar la llegada de la primavera y los festejos por el Día del Estudiante, con actividades destinadas tanto a jóvenes como a familias.

Fan Fest: música y propuestas para el Día del Estudiante

Este lunes 21, Día de la Primavera y del Estudiante, las actividades comenzarán desde temprano. A partir de las 9, el Escenario 2 del Parque del Sur contará con la transmisión de Radio LT9, que luego continuará con la programación de LT10. Desde las 19, se sumará el streaming La Previa.

En tanto, desde las 14, el Escenario 1 ofrecerá una programación musical con DJs en vivo y las actuaciones de Santa Fe Ska, Vale Acevedo, Mathungo y la Hot Band, Ser, Bandalos Chinos y Nuestro Romance.

Cómo ingresar al Fan Fest de los Juegos Suramericanos

El ingreso al Fan Fest de los Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe requiere un ticket virtual, que puede adquirirse a través de la página oficial del evento.

Además, se recuerda que no estará permitido el ingreso de bebidas alcohólicas ni conservadoras al predio.

¿Cómo conseguir los tickets?

Para adquirir los ingresos, los interesados deberán ingresar a entradas.santafe2026.ar, hacer clic en “Entradas”, seleccionar la jornada a la que desean asistir y reservar.

Luego podrán elegir la cantidad de tickets y completar los datos correspondientes a cada asistente. Una vez finalizado el proceso, la entrada podrá descargarse desde el correo electrónico que recibirá el usuario.

En fanfest.santafe2026.ar se encuentra disponible la grilla completa de espectáculos. Los ingresos son nominales y válidos únicamente para el día seleccionado, por lo que se deberá adquirir un ticket por cada jornada a la que se desee asistir.

Operativo de tránsito por los Juegos Suramericanos

En el marco de los Juegos Suramericanos 2026, el Municipio dispuso un operativo especial de tránsito debido al importante movimiento que se registra diariamente en inmediaciones del Fan Fest del Parque del Sur y el bulevar Tacca, con la concurrencia de miles de estudiantes y asistentes en general.

Durante el desarrollo de los Juegos se mantendrán cortes fijos en la zona y se implementarán modificaciones temporales en los recorridos de las líneas de colectivos 3, 10 y 16.

Cortes fijos

Los cortes estarán vigentes diariamente de 7 a 22 en los siguientes puntos:

Bulevar Tacca y Cristóbal Colón.

1° de Mayo y Diagonal Irigoyen.

1° de Mayo y Diagonal Loyola.

Circunvalación: bajada al Náutico Sur, para quienes circulen desde el Este hacia el Oeste.

Ingreso al Fan Fest y a los escenarios deportivos

El ingreso del público general estará previsto a través del pórtico ubicado en J. J. Paso y 9 de Julio.

Desde allí se podrá acceder al Fan Fest y al bulevar Tacca, que permanecerá peatonalizado en toda su extensión.

Taxis y remises

Se dispondrá una parada para taxis y remises sobre Illia, entre San Jerónimo y 9 de Julio.

Colectivos: cambios en las líneas 3, 10 y 16

Los asistentes al Fan Fest y a los diferentes eventos podrán utilizar el sistema de transporte público de pasajeros, aprovechando la cercanía de las líneas 2, 4, 5, 8 y 14.

Además, se implementarán modificaciones temporales en los recorridos de las líneas 3, 10 y 16, que extenderán sus recorridos hasta J. J. Paso.

  • La línea 3 realizará el recorrido San Jerónimo – Av. J. J. Paso – 4 de Enero, retomando luego su recorrido habitual.
  • La línea 10 realizará el recorrido San Jerónimo – Av. J. J. Paso – 4 de Enero, retomando luego su recorrido habitual.
  • La línea 16 realizará el recorrido San Jerónimo – Av. J. J. Paso – 4 de Enero – Av. Gral. López, retomando luego su recorrido habitual.

Se recuerda, además, la vigencia de la gratuidad de las combinaciones, que permitirá la conexión a través de estas líneas con el resto del sistema de transporte urbano.

Por último, el traslado de los atletas desde la Villa Suramericana hasta los distintos escenarios deportivos, incluido el ingreso al bulevar Tacca, se realizará mediante buses destinados exclusivamente a atletas y oficiales acreditados.

primavera Fan Fest estudiante música
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