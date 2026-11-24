Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Saneamiento, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para generar conciencia

Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Saneamiento , impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para generar conciencia de la crisis mundial que representa la falta de acceso a servicios sanitarios seguros . Más de 3.500 millones de personas no cuentan con condiciones adecuadas de saneamiento en sus hogares, escuelas, lugares de trabajo y espacios públicos.

En 2026, la campaña internacional pone el foco en la relación entre saneamiento e igualdad de género, bajo el lema “Retretes seguros, un futuro igualitario” . La propuesta busca visibilizar cómo el acceso a instalaciones sanitarias seguras resulta fundamental para proteger la salud, la dignidad y la seguridad de las mujeres y las niñas, además de garantizar mayores oportunidades de educación, trabajo y participación social.

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Assa se suma a la conmemoración y recuerda la importancia de hacer un uso adecuado del servicio cloacal

En este marco, Aguas Santafesinas (Assa) se suma a la conmemoración y recuerda la importancia de hacer un uso adecuado del servicio cloacal, incorporar hábitos responsables y cuidar las instalaciones para preservar el funcionamiento del sistema y proteger el ambiente.

La empresa opera y mantiene una importante infraestructura destinada a brindar el servicio de desagües cloacales en su área prestacional. Entre las tareas que desarrolla se encuentran la limpieza preventiva y correctiva de las redes y cámaras de acceso ubicadas en la vía pública, el mantenimiento del equipamiento de las estaciones de rebombeo de líquidos cloacales y la operación de las plantas de tratamiento y depuración a su cargo.

El sistema cloacal está diseñado para recibir exclusivamente aguas residuales provenientes de baños, piletas de cocina y lavaderos. Por eso, es fundamental que los usuarios adopten prácticas responsables y realicen un uso correcto del servicio, además de mantener en buenas condiciones las instalaciones internas de sus viviendas.

Otro aspecto clave es mantener separadas las redes cloacales de las pluviales. La incorporación de agua de lluvia a las cañerías cloacales genera caudales para los cuales el sistema no fue diseñado y puede provocar desbordes de líquidos en la vía pública e incluso en las conexiones domiciliarias. Por este motivo, los desagües de patios y techos deben dirigirse hacia la calle y nunca conectarse a las cañerías o cámaras cloacales.

El saneamiento es un servicio esencial para la salud pública, el cuidado del ambiente y la calidad de vida de la población. Su preservación requiere tanto del trabajo permanente de la empresa como del compromiso cotidiano de cada usuario. Pequeñas acciones responsables contribuyen a cuidar una infraestructura fundamental para toda la comunidad.