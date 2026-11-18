La estructura comenzará a colocarse la próxima semana y tendrá deflectores de acero para evitar que la vegetación llegue a las bombas de captación. La limpieza de las rejas pasó de realizarse cada 45 días a una frecuencia semanal.

Crecida del Paraná. ASSA instalará una estructura de tubos y deflectores de acero para desviar camalotes de la toma de agua Hernández. Foto Ilustrativa.

La crecida de los ríos y el arrastre de camalotes y otros vegetales generan complicaciones en el sistema de captación de agua potable de la ciudad de Santa Fe. Ante esta situación, Aguas Santafesinas (ASSA) instalará durante la próxima semana una barrera flotante en la toma Hernández, sobre el río Santa Fe, con el objetivo de desviar los elementos que llegan con la corriente y reducir las tareas de limpieza.

El vicepresidente del directorio de ASSA, Darío Boscarol, explicó que la acumulación de vegetación afecta principalmente a la toma Hernández, donde las rejas de captación retienen los elementos flotantes que son arrastrados por el río. Esta situación disminuye el caudal de agua que ingresa a la planta potabilizadora y obliga a intensificar los trabajos de mantenimiento.

"Se obtura la toma de agua, sobre todo la toma al mar de acá en la ciudad de Santa Fe, no tanto la de Rincón, que está sobre el río Colastiné y que tiene menos arrastre de flotantes vegetales", señaló el funcionario.

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Según detalló, las tareas de limpieza que habitualmente se realizan aproximadamente cada 45 días ahora deben repetirse semanalmente debido al volumen de camalotes, repollitos y otros elementos que llegan hasta las instalaciones.

Cómo funcionará la barrera flotante que instalará ASSA

Como respuesta a esta problemática, la empresa prepara una estructura compuesta por tubos flotantes y barreras de acero que se ubicarán por debajo de la superficie del agua, en un ángulo que permitirá desviar la vegetación hacia el centro del río.

"Se está terminando de preparar para instalar, apenas se aquiete un poco la crecida, unas barreras deflectoras a efecto de que no colisionen los camalotes y los distintos elementos flotantes sobre la toma de agua, y disminuir así las limpiezas. Durante la semana que viene se van a empezar a instalar", adelantó Boscarol en diálogo con Veo Noticias.

Toma Hernández Prensa

El sistema funcionará como una barrera física para orientar los elementos vegetales hacia otro sector del curso de agua, evitando que impacten directamente contra las rejas de captación.

"Son tubos flotantes con barreras de acero que van colgados por debajo, en ángulo de derivación, a efecto de que la corriente vaya arrastrando todos los camalotes y elementos flotantes hacia el centro del río y no colisione con la toma de agua", explicó.

De todos modos, el vicepresidente de ASSA aclaró que el dispositivo no impedirá el paso de toda la vegetación, ya que algunos elementos podrán atravesar la estructura por debajo. Sin embargo, esperan que permita reducir considerablemente las obstrucciones y la frecuencia de los trabajos de mantenimiento.

Paradas de planta y tareas de limpieza

Mientras avanzan los preparativos para instalar la barrera, ASSA debe continuar con las tareas de limpieza de las rejas de captación para garantizar el funcionamiento del sistema.

Boscarol confirmó que estaba prevista una parada de planta durante la noche del miércoles para detener las bombas y retirar los vegetales acumulados. "Va a haber dos o tres horas sin bombeo de agua a la ciudad", había anticipado.

La intervención resulta necesaria para desobstruir las rejas y recuperar el caudal de captación, afectado por la acumulación de material vegetal que arrastra la creciente.

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Por qué aumentó la cantidad de camalotes en el río

El funcionario también explicó que el volumen de vegetación que llega actualmente a las tomas está relacionado con el comportamiento del río durante los últimos años.

El prolongado período de bajante permitió que camalotes y otras especies vegetales se acumularan en bañados y sectores cercanos al cauce. Con la actual crecida, esos elementos fueron arrastrados hacia el curso principal y comenzaron a concentrarse en las instalaciones de captación.

En la ciudad de Santa Fe, ASSA cuenta con dos tomas de agua: Hernández y Colastiné. La primera aporta aproximadamente el 70% del agua que llega a la planta potabilizadora, mientras que la segunda representa el 30% restante y presenta, hasta el momento, una afectación menor por el arrastre de vegetación.

La empresa evaluará el funcionamiento de la nueva estructura y sus resultados en la toma Hernández. Si la experiencia resulta satisfactoria, la intención es replicar el sistema en otras instalaciones de la provincia, entre ellas las de Desvío Arijón, Rosario y Reconquista.

Controles permanentes sobre la calidad del agua

Por otra parte, desde ASSA indicaron que mantienen controles periódicos sobre el agua cruda que ingresa a la planta potabilizadora para detectar posibles modificaciones en su composición durante la creciente.

De acuerdo con lo explicado por Boscarol, se toman muestras cada dos horas y se realizan los ajustes necesarios en el proceso de potabilización ante eventuales variaciones químicas, biológicas o físicas.

Además, aclaró que luego de una parada de planta y de la despresurización de la red pueden removerse sedimentos acumulados en las cañerías cuando se restablece el suministro. Esto puede provocar cierta turbidez inicial en el agua que sale de las canillas, sin que necesariamente implique una modificación en la calidad del agua tratada.