Aguas Santafesinas (Assa) avanza a paso firme con su programa de modernización y mejoras edilicias y tecnológicas en la planta potabilizadora

Aguas Santafesinas de Santa Fe: obras claves que renuevan la planta potabilizadora de la ciudad

Con una inversión que supera los 1.200 millones de pesos , Aguas Santafesinas avanza en la actualización de áreas críticas y la renovación de equipamiento con más de 30 años de antigüedad en la planta potabilizadora de la ciudad de Santa Fe .

Aguas Santafesinas (Assa) avanza a paso firme con su programa de modernización y mejoras edilicias y tecnológicas en la planta potabilizadora, que bombea a la red de distribución de la ciudad más de 180 millones de litros de agua por día.

A través de una inversión provincial que supera los 1.200 millones de pesos, Assa ejecutó obras estratégicas y adquiere equipamiento de última generación para reemplazar sistemas con más de tres décadas de servicio continuo.

Al respecto, la presidente de Assa, Renata Ghilotti, subrayó el impacto de estas acciones: “Venimos haciendo un gran esfuerzo para modernizar nuestras instalaciones, profundizar la eficiencia operativa y sobre todo asegurar la calidad del servicio”.

Actualmente, los equipos técnicos concentran sus tareas en las tomas de captación de agua de los ríos Colastiné y Santa Fe. El objetivo central de estas maniobras es garantizar la plena operatividad de la infraestructura frente a las contingencias climáticas derivadas del fenómeno de El Niño.

Inversiones operativas en Santa Fe

Las tareas ejecutadas desde el inicio del año reflejan avances operativos tanto en las instalaciones de la planta como en centros de distribución:

Eficiencia en procesos: se completó la reforma de dos nuevos filtros modificando su falso fondo, ampliando la superficie útil y renovando el sistema de lavado de los mismos, con lo que se obtuvo un ahorro de más de 270 millones de litros al mes. Con esto se alcanza mayor eficiencia en esta fase fundamental del proceso de potabilización para asegurar la calidad del servicio. Cabe indicar que esta obra demandó una inversión provincial de más de 400 millones de pesos que permitió completar las reformas sobre siete filtros de los 20 existentes, y se prevé sumar otro el año entrante con lo que se incrementará la superficie útil filtrante a sumar el equivalente a dos nuevos filtros.

se completó la reforma de dos nuevos filtros modificando su falso fondo, ampliando la superficie útil y renovando el sistema de lavado de los mismos, con lo que se obtuvo un ahorro de más de 270 millones de litros al mes. Con esto se alcanza mayor eficiencia en esta fase fundamental del proceso de potabilización para asegurar la calidad del servicio. Cabe indicar que esta obra demandó una inversión provincial de más de 400 millones de pesos que permitió completar las reformas sobre siete filtros de los 20 existentes, y se prevé sumar otro el año entrante con lo que se incrementará la superficie útil filtrante a sumar el equivalente a dos nuevos filtros. Renovación de bombas: en la estación de rebombeo de la toma de Colastiné también se cambió una bomba reparada a nuevo para incrementar el caudal entregado desde este punto. También se reemplazó una de las bombas de transferencia de agua tratada desde la prereserva que dispone la planta a la reserva desde donde se capta para la distribución a la ciudad.

en la estación de rebombeo de la toma de Colastiné también se cambió una bomba reparada a nuevo para incrementar el caudal entregado desde este punto. También se reemplazó una de las bombas de transferencia de agua tratada desde la prereserva que dispone la planta a la reserva desde donde se capta para la distribución a la ciudad. Recuperación del patrimonio edilicio: con una inversión provincial de 139 millones de pesos, se puso en valor la histórica sala de filtros, una instalación de valor patrimonial que requería una actualización integral tras tres décadas de funcionamiento continuo. Se solucionaron filtraciones en la cubierta, se renovó la instalación eléctrica y se adecuó el espacio para transformarlo en un salón de usos múltiples (SUM) destinado a visitas escolares y capacitaciones internas.

con una inversión provincial de 139 millones de pesos, se puso en valor la histórica sala de filtros, una instalación de valor patrimonial que requería una actualización integral tras tres décadas de funcionamiento continuo. Se solucionaron filtraciones en la cubierta, se renovó la instalación eléctrica y se adecuó el espacio para transformarlo en un salón de usos múltiples (SUM) destinado a visitas escolares y capacitaciones internas. Entorno urbano: se refaccionaron más de 300 metros del muro perimetral, se repararon veredas y se ejecutaron tareas de pintura institucional por un monto de 128 millones de pesos.

Renovación del Parque de bombas

Hacia el cierre del año en curso, el plan de modernización sumará un hito clave con la recepción de cinco grandes bombas destinadas a renovar el parque existente que cuenta con más de 30 años de servicio. La adquisición de estos equipos de alta potencia exigió una inversión de 630 millones de pesos.

Además, se adquirieron 8 bombas nuevas y se repararon otras 15 para las estaciones elevadoras de líquidos cloacales, con una partida de 480 millones de pesos.

Asimismo, se incorporarán nuevos variadores de velocidad en la estación elevadora central, una mejora tecnológica que optimizará su operación y aportará significativamente a la eficiencia energética de la empresa.