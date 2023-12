Diálisis en Santa Fe: la falta de insumos y el incremento de costos genera preocupación

En la ciudad de Santa Fe hay 350 pacientes que deben realizarse esta práctica. Entidades del sector reconocieron las dificultades pero aseguran que no se cortará la prestación del servicio.

Centros de diálisis de Santa Fe expresaron su preocupación debido a la falta de insumos para realizar la práctica en la provincia. En la ciudad de Santa Fe hay unos 350 pacientes de este tipo, que padecen insuficiencia renal tanto de tipo aguda o crónica, y en su mayoría son mayores de 60 años. Desde el sector reconocieron la problemática pero expresaron optimismo en cuanto a que no se dejará de brindar la atención.

"El recurso se va ajustando, pero la previsión es que no va a haber falta de insumos. Hay problemas con los importadores, y los proveedores que se stockean productos y no lo venden por falta de precio", explicó a UNO Santa Fe el doctor Mariano Arriola.

"Seguimos atentos lo que está ocurriendo, estamos atentos a la situación porque la última devaluación ha impactado en el tema precios y costos. Un filtro que valía antes 30 dólares, al dólar oficial, hoy vale el doble. Y el problema es que el costo de la diálisis no se acomoda al precio del insumo. La diálisis vale 50.000 pesos por cada hemodiálisis. Antes con $50.000 vos cubrías los costos y tenías cierta margen de ganancia. Hoy los costos al dólar de 800 se fueron al doble", agregó.

El nefrólogo admitió que cada vez son menos los filtros, tabuladores, agujas e insumos en general, pero que no se van a agotar aunque "la diálisis dejó de ser rentable".

Por este motivo, hay grandes cadenas de diálisis y centros independientes que, si bien no cortan la prestación, no toman nuevos pacientes. Sin embargo al momento no hay registro de que esto ocurra en la ciudad.

Preocupación

El vicepresidente de la Asociación de Diálisis y Trasplantes de la provincia de Santa Fe, Claudio Alonso, afirmó en declaraciones al medio rosarino La Capital que la situación es de larga data: "Hace ya meses que venimos alertando de la falta de insumos para las diálisis causado por las dificultades de importación”. Y añadió: “Eso llevó a una situación muy apremiante, porque los financiadores veían esta situación de costos encubiertos y no venían acompañando esos aumentos que veníamos teniendo. Pero ahora todo se salió de control”.

Según explicaron los especialistas, el 80% de los elementos necesarios para los tratamientos son importados, que tuvieron fuertes aumentos debido a la suba del dólar y que generaron una brecha “insostenible” entre lo que deben abonar los centros de salud y el costo real de la prestación.

"Con la devaluación, los costos se triplicaron o cuadruplicaron en algunos casos. Si no tenemos un acompañamiento urgente del ministerio, de las prepagas, de todos los financiadores, no vamos a tener capacidad de reponer y sostener los insumos y las diálisis”, evaluó Alonso.

La provincia de Santa Fe ocupa el tercer lugar a nivel nacional en cantidad de pacientes en diálisis y el cuarto lugar, considerando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.