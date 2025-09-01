La Conadu Histórica continúa con su plan de lucha nacional y confirmó un paro de 48 horas para este lunes 1 y martes 2 de septiembre. La medida de fuerza, avalada por los gremios de base como Adul en Santa Fe, afectará a las 57 universidades nacionales, entre ellas la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
Docentes de la UNL realizan un nuevo paro de 48 horas: "Sin salarios dignos no hay universidad pública"
Los docentes reclaman la apertura de paritarias salariales, una urgente recomposición de los sueldos y rechazan el posible veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.
Los docentes universitarios insisten con la apertura inmediata de la paritaria salarial, la urgente recomposición de los salarios y el rechazo al veto presidencial que el gobierno de Javier Milei podría aplicar a la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente aprobada por el Congreso.
“Sin salarios dignos no hay universidad pública”, remarcaron desde el gremio en un comunicado difundido tras la asamblea.
Decisiones del gremio y próximas medidas
La decisión de profundizar las medidas se tomó el 26 de agosto en la sede gremial de CONADU Histórica, donde se resolvió:
-
Convocar a una nueva Marcha Federal Universitaria en septiembre.
Realizar acciones frente a un eventual veto presidencial a la ley de financiamiento.
Mantener paros rotativos de 48 horas durante tres semanas consecutivas.
Ya se concretaron las huelgas los días 21 y 22, y 26 y 27 de agosto. Ahora tendrá lugar el último paro de 48 horas de este ciclo, los días 1 y 2 de septiembre.
La universidad pública en riesgo
Desde el gremio advirtieron que “corre peligro la existencia misma de la universidad pública en un contexto de degradación de las condiciones de vida y de trabajo”. Además, remarcaron que “el derecho a la educación gratuita y a la ciencia nacional amerita la más amplia unidad y participación”.
En septiembre, los gremios podrían definir nuevas medidas de fuerza y no se descarta la realización de una tercera Marcha Federal Universitaria si Milei avanza con el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.
• LEER MÁS: El Senado convirtió en ley el financiamiento universitario