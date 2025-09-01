Uno Santa Fe | Santa Fe | docentes

Docentes de la UNL realizan un nuevo paro de 48 horas: "Sin salarios dignos no hay universidad pública"

Los docentes reclaman la apertura de paritarias salariales, una urgente recomposición de los sueldos y rechazan el posible veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

1 de septiembre 2025 · 10:56hs
Una nueva medida de fuerza de los docentes universitarios en Santa Fe

gentileza

Una nueva medida de fuerza de los docentes universitarios en Santa Fe

La Conadu Histórica continúa con su plan de lucha nacional y confirmó un paro de 48 horas para este lunes 1 y martes 2 de septiembre. La medida de fuerza, avalada por los gremios de base como Adul en Santa Fe, afectará a las 57 universidades nacionales, entre ellas la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Embed

Los docentes universitarios insisten con la apertura inmediata de la paritaria salarial, la urgente recomposición de los salarios y el rechazo al veto presidencial que el gobierno de Javier Milei podría aplicar a la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente aprobada por el Congreso.

Sin salarios dignos no hay universidad pública”, remarcaron desde el gremio en un comunicado difundido tras la asamblea.

Decisiones del gremio y próximas medidas

La decisión de profundizar las medidas se tomó el 26 de agosto en la sede gremial de CONADU Histórica, donde se resolvió:

  • Convocar a una nueva Marcha Federal Universitaria en septiembre.

  • Realizar acciones frente a un eventual veto presidencial a la ley de financiamiento.

  • Mantener paros rotativos de 48 horas durante tres semanas consecutivas.

Ya se concretaron las huelgas los días 21 y 22, y 26 y 27 de agosto. Ahora tendrá lugar el último paro de 48 horas de este ciclo, los días 1 y 2 de septiembre.

La universidad pública en riesgo

Desde el gremio advirtieron que “corre peligro la existencia misma de la universidad pública en un contexto de degradación de las condiciones de vida y de trabajo”. Además, remarcaron que “el derecho a la educación gratuita y a la ciencia nacional amerita la más amplia unidad y participación”.

En septiembre, los gremios podrían definir nuevas medidas de fuerza y no se descarta la realización de una tercera Marcha Federal Universitaria si Milei avanza con el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

• LEER MÁS: El Senado convirtió en ley el financiamiento universitario

docentes paro UNL
Noticias relacionadas
Aguas Santafesinas intima a usuarios en la ciudad por conexiones pluviales irregulares a la red cloacal

Aguas Santafesinas intima a usuarios en la ciudad por conexiones pluviales irregulares a la red cloacal

Sigue la vacunación en Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

septiembre llego con un ajuste en la tarifa de gas: subas de hasta $600 para los usuarios

Septiembre llegó con un ajuste en la tarifa de gas: subas de hasta $600 para los usuarios

El estado de las rutas en la provincia de Santa Fe tras las intensas lluvias

Cuál es el estado de las rutas santafesinas afectadas por las intensas lluvias

Lo último

Desde el ministerio de Seguridad apuntan a que las comisarías de Santa Fe dejen de alojar detenidos en 2026

Desde el ministerio de Seguridad apuntan a que las comisarías de Santa Fe "dejen de alojar detenidos en 2026"

Unión aprovechará el parate para recuperar a sus piezas clave

Unión aprovechará el parate para recuperar a sus piezas clave

¿Cuándo fue la última vez que Unión ganó dos partidos al hilo de visitante?

¿Cuándo fue la última vez que Unión ganó dos partidos al hilo de visitante?

Último Momento
Desde el ministerio de Seguridad apuntan a que las comisarías de Santa Fe dejen de alojar detenidos en 2026

Desde el ministerio de Seguridad apuntan a que las comisarías de Santa Fe "dejen de alojar detenidos en 2026"

Unión aprovechará el parate para recuperar a sus piezas clave

Unión aprovechará el parate para recuperar a sus piezas clave

¿Cuándo fue la última vez que Unión ganó dos partidos al hilo de visitante?

¿Cuándo fue la última vez que Unión ganó dos partidos al hilo de visitante?

Docentes de la UNL realizan un nuevo paro de 48 horas: Sin salarios dignos no hay universidad pública

Docentes de la UNL realizan un nuevo paro de 48 horas: "Sin salarios dignos no hay universidad pública"

Cambios en la programación de Colón para los próximos partidos

Cambios en la programación de Colón para los próximos partidos

Ovación
Hilbert y Alonso defendieron su gestión tras el reclamo de Farías: Todo está documentado

Hilbert y Alonso defendieron su gestión tras el reclamo de Farías: "Todo está documentado"

¿Cuándo fue la última vez que Unión ganó dos partidos al hilo de visitante?

¿Cuándo fue la última vez que Unión ganó dos partidos al hilo de visitante?

Leo Madelón tuvo su primera vez en el Cilindro de Avellaneda

Leo Madelón tuvo su primera vez en el Cilindro de Avellaneda

Cambios en la programación de Colón para los próximos partidos

Cambios en la programación de Colón para los próximos partidos

Mauricio Martínez, clave en Unión: La confianza de Madelón nos permite seguir mejorando

Mauricio Martínez, clave en Unión: "La confianza de Madelón nos permite seguir mejorando"

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná