¿Cuándo había sido la última vez que Unión ganaba dos partidos al hilo de visitante?

Unión derrotó a Racing 3-2 cosechando su segundo triunfo consecutivo como visitante y alcanzando una estadística que hacía un tiempo no se repetía

Unión hacía más de dos años que no ganaba dos partidos al hilo como visitante.

Unión obtuvo un triunfazo ante Racing por 3-2 en el estadio Juan Domingo Perón. Pero además de la victoria, el Tate jugó un partidazo siendo muy superior a su rival.

Esta victoria le permitió al elenco conducido por Leonardo Madelón alcanzar la marca de dos triunfos consecutivos fuera del 15 de Abril. Y es que por la 5° fecha había goleado a Instituto 4-0.

Y además volvió a ganar dos partidos al hilo como visitante, después de dos años. El último antecedente del Tate obteniendo dos triunfos consecutivos fuera de Santa Fe se dio en el 2023.

Se produjo en el Torneo de la Liga 2023, bajo la conducción de Sebastián Méndez. Por la 17° fecha, el 19 de mayo de 2023, Unión venció a Central Córdoba 1-0 con gol de Enzo Roldán en el final del partido.

Mientras que 10 días más tarde, el 29 de mayo y por la 18° jornada, el Rojiblanco se impuso por 1-0 frente a Huracán con el gol de Mauro Luna Diale. La racha de triunfos se cortó cuando en la 20° fecha igualó 1-1 con Newell's.