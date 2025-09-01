Colón, una lista con muchas novedades para el duelo ante Defensores de Belgrano

Se destacan ausencias y presencias destacadas en la lista de concentrados de Colón, para el duelo de este lunes ante Defensores de Belgrano.

Colón dio a conocer oficialmente a los futbolistas que aguardarán en Buenos Aires el trascendental compromiso de este lunes frente a Defensores de Belgrano, por la 29ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

El Sabalero buscará un resultado que lo mantenga con chances en la casi imposible misión por llegar al Reducido y también que lo aleje de la pelea por no descender.

La nómina de jugadores que fueron citados por el DT Ezequiel Medrán cuenta con muchas novedades, entre presencias y ausencias destacadas.

La lista de Medrán en Colón

Los jugadores convocados son:

Arqueros: Tomás Giménez y Tomás Paredes.

Defensores: Gonzalo Soto, Conrado Ibarra, Brian Negro, Guillermo Ortiz, Gonzalo Bettini, Facundo Castet y Facundo Sánchez.

Volantes: Zahir Yunis, Nicolás Talpone, Oscar Garrido, Cristian García y Federico Jourdan.

Delanteros: Facundo Taborda, Luis Miguel Rodríguez, Ignacio Lago, José Barreto, Matías Córdoba y Facundo Castro.

Entre los destacados, aparece el retorno de Zahir Yunis, tras cumplir una fecha de suspensión. También se da la inclusión de Cristian García, quien todavía no debutó con la camiseta rojinegra y vuelve a estar entre los elegidos después de mucho tiempo.

Otra novedad pasa por la presencia de Matías Córdoba, que ocupará un lugar en el ataque debido a la suspensión de Emmanuel Gigliotti, quien llegó al límite de cinco amarillas.

Las ausencias destacadas de Colón

En contrapartida, Colón no podrá contar con varios futbolistas lesionados: Nicolás Thaller, Lautaro Gaitán, Christian Bernardi y Agustín Giménez, todos descartados para esta presentación en el estadio Juan Pasquale.

El plantel rojinegro quedó concentrado a la espera de un partido clave para alejarse definitivamente del peligro del descenso, tras la victoria del CADU ante Talleres de Remedios de Escalada, por la cual se le puso a nueve puntos.