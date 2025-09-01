La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

La campaña recorre espacios de Santa Fe para atender a población de riesgo y adultos mayores. Y comenzó la vacunación en escuelas a niños y preadolescentes

El operativo de lograr una fuerte inmunización sigue en marcha en la comunidad de Santa Fe , se trata de una campaña de vacunación gratuita e itinerante que recorre distintas escuelas de la ciudad y espacios públicos para cumplir con el fin de completar la meta de llegar a toda la población destinada.

#ModoVacuna el programa de vacunación gratuito llevado adelante por la Municipalidad y el Ministerio de Salud en la ciudad de Santa Fe

#ModoVacuna: vacunación itinerante

En el mes de abril comenzó la campaña de vacunación enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo, se trata de un operativo gratuito e itinerante que combate la vacunación contra la gripe y la neumonía. Los interesados deberán acercarse con su DNI. Para información y consultas comunicarse al 3426116585 (WhatsApp).

Por otro lado, desde agosto, la vacunación se extendió a niños y preadolescentes directamente en las aulas, apuntando a garantizar que completen su esquema de vacunas obligatorias en el ámbito escolar.

Esto se realiza sin que las familias tengan que gestionar traslados o turnos, facilitando el acceso y cuidando a toda la comunidad en edad escolar, demostrando que acercar la prevención a los vecinos es una de las formas más efectivas de cuidar la salud pública.