El operativo de lograr una fuerte inmunización sigue en marcha en la comunidad de Santa Fe, se trata de una campaña de vacunación gratuita e itinerante que recorre distintas escuelas de la ciudad y espacios públicos para cumplir con el fin de completar la meta de llegar a toda la población destinada.
La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación
La campaña recorre espacios de Santa Fe para atender a población de riesgo y adultos mayores. Y comenzó la vacunación en escuelas a niños y preadolescentes
Cronograma para la semana que comienza en Santa Fe
- Lunes 1, de 11 a 14, escuela Pedro de Vega, (Matheu 350), y de 11 a 14.30 en la escuela Alfonso Durán, (Los Nogales 2451).
- Martes 2, de 11 a 14, escuela Simón Bolívar, (Islas Malvinas 3701).
- Miércoles 3, de 11 a 14, escuela Zapata Gollán, (Bernard y Matheu) y de 11 a 14, en la escuela N.º 880 Domingo Silva, (Regimiento 12 de Infantería 2049).
- Viernes 5, de 11 a 14 escuela Don Bosco, (Estanislao Zeballos 3333), y de 14 a 16, en la Plaza Pompeya, (Matheu 3769).
- Domingo 7, de 13 a 16, Festival del Botánico, celebración Mes de las Infancias, (Avenida José Gorriti 3902).
#ModoVacuna: vacunación itinerante
En el mes de abril comenzó la campaña de vacunación enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo, se trata de un operativo gratuito e itinerante que combate la vacunación contra la gripe y la neumonía. Los interesados deberán acercarse con su DNI. Para información y consultas comunicarse al 3426116585 (WhatsApp).
Por otro lado, desde agosto, la vacunación se extendió a niños y preadolescentes directamente en las aulas, apuntando a garantizar que completen su esquema de vacunas obligatorias en el ámbito escolar.
Esto se realiza sin que las familias tengan que gestionar traslados o turnos, facilitando el acceso y cuidando a toda la comunidad en edad escolar, demostrando que acercar la prevención a los vecinos es una de las formas más efectivas de cuidar la salud pública.