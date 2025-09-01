Manchester United contrató a un arquero belga y desistió de la llegada del Dibu Martínez

Emiliano Martínez no fue citado por el Aston Villa para el partido ante el Crystal Palace y se le cayó la chance de pasar a Manchester United.

El arquero Emiliano Martínez será uno de los ocho argentinos que competirá en la Premier League.

El Manchester United acordó la llegada del arquero belga Senne Lammens y desistió de la contratación del argentino del Aston Villa, Emiliano “Dibu” Martínez .

Luego de no haber sido convocado por el entrenador español Unai Emery para el encuentro ante Crystal Palace del domingo pasado en pos de que las negociaciones con el Manchester United lleguen a buen puerto, el arquero oriundo de Mar del Plata sufrió un duro revés con la contratación del arquero Senne Lammens, del Royal Amberes de Bélgica , por parte de los "Diablos Rojos".

Emiliano Martínez, descartado por Manchester United

Con esta adquisición del juvenil, el equipo del portugués Rubén Amorim desistió de contratar al arquero campeón del mundo con la Selección argentina en la edición de Qatar 2022. El guardameta belga será el reemplazo del camerunés André Onana y Martínez volverá a estar a disposición del entrenador Emery.

Sin embargo, el propio director técnico español realizó una declaración post derrota ante el Crystal Palace que preocupó a Martínez. Al ser consultado por quién será su arquero en el futuro, el ex Sevilla declaró “Bizot, Marco. Se terminó el tiempo”, dejando en claro que no es una seguridad la titularidad del argentino.

Mientras el arquero se suma a la Selección argentina para afrontar la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el Galatasaray de Turquía es uno de los equipos que corre a contratiempo para cerrar su llegada en el último día del mercado de pases europeo que es el martes.