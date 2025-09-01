Llamativos datos: Unión profundizó la crisis de Racing

La noche del domingo dejó un resultado que retumbó fuerte en el Cilindro de Avellaneda: Unión se llevó un triunfazo por 3-2 frente a Racing, en un duelo correspondiente a la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El Tatengue mostró carácter para revertir la historia y hundió aún más a un rival que no logra encontrar regularidad en el ámbito local.

Mientras en la Copa Libertadores la Academia exhibe una versión competitiva y con gol —con el pasaje a cuartos de final tras la histórica remontada contra Peñarol—, en el campeonato argentino la realidad es opuesta. Racing apenas cosecha cuatro puntos y marcha en el penúltimo lugar de la tabla, solo por encima de Aldosivi.

El dato más doloroso para los hinchas: el equipo de Gustavo Costas atraviesa el peor inicio de su historia en condición de local. De los cuatro partidos jugados en el Cilindro, perdió todos. Cayó 1-0 con Barracas Central en el debut, repitió marcador frente a Estudiantes y en las últimas dos presentaciones se repitió la misma película: arrancó ganando, pero Tigre (2-1) y Unión (3-2) lo dieron vuelta. Si a eso se suma la eliminación en casa ante Platense en el Apertura, ya son cinco tropiezos consecutivos en su estadio, una racha inédita que supera las caídas seguidas de 1934 y de la Copa Mercosur 1999.

Pese a un triunfo ante Belgrano y el empate frente a Boca, la cosecha de puntos es mínima y lo deja lejos de los ocho mejores que pelearán por el título. Lo que viene será un tramo determinante: recibirá a San Lorenzo, visitará a Huracán y después tendrá dos compromisos de local, nada menos que el clásico con Independiente y un duelo ante Independiente Rivadavia. En el medio, los cuartos de final de la Libertadores contra Vélez.

Racing se cae a pedazos en la tabla anual

El mal arranque también golpea en la tabla anual, donde Racing ocupa el 13º puesto con apenas 4 de los últimos 21 puntos en juego. Hoy está afuera de todas las competencias internacionales de 2026. Está a tres unidades de Tigre, último clasificado a la Sudamericana, pero lo que realmente preocupa es la distancia de 13 puntos respecto a Rosario Central, que por ahora ocupa la plaza de repechaje de la Libertadores.

La Academia todavía tiene chances de revertir su destino si consigue un título, ya sea en la Copa Argentina —en cuartos lo espera River—, en el mismo Clausura o en la Libertadores. Pero lo cierto es que la derrota contra Unión encendió todas las alarmas y expuso las dos caras de un equipo que brilla afuera y se derrumba en casa.