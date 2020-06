Con carteles de pedidos y mensajes de ayuda, un grupo de docentes reemplazantes autoconvocados se manifestó nuevamente frente a Casa de Gobierno en busca de una respuesta a una situación que los mismos trabajadores sostienen que "no se aguanta más".

Según indicaron, en la ciudad existen cerca de 200 docentes reemplazantes "desamparados por el gobierno y los gremios", por ese motivo, volvieron a presentar un documento a las autoridades provinciales en busca de una "respuesta urgente".

"Somos docentes reemplazantes autoconvocados que estamos viviendo un drama insostenible que repercute principalmente en la economía de cada trabajador. Desde que comenzó la pandemia estamos sin realizar reemplazos. Hay compañeros que desde noviembre de 2019 no trabajan y hoy nos consideramos desocupados sin las instituciones educativas activas", manifestó Camila Vera, referente de los docentes a #UNOEnLaRadio, programa radial de UNO Santa Fe que se emite de lunes a viernes desde las 16 por radio Sol 91.5.

Docentes reemplazantes 2.jpg Nuevamente, los docentes reemplazantes autoconvocados, llevaron su reclamo a Casa de Gobierno.

"Decidimos salir a la calle a pedir respuestas. El día 26 de mayo presentamos un documento en Casa de Gobierno que, si bien fue recibido de la mejor manera, nunca tuvimos la pronta respuesta que nos prometieron. Por eso, le exigimos al gobierno provincial una imperiosa contestación a este reclamo que forma parte de su responsabilidad", subrayó Vera.

"Un docente reemplazante hoy no tiene ingreso de ningún tipo. Aproximadamente somos 200 autoconvocados pasando una situación angustiante; estamos desamparados en medio de una laberinto sin salida", agregó la docente y continuó: "Gestionamos bolsones de alimento desde los gremios docentes y desde el Ministerio de Desarrollo. Si bien es una ayuda, no alcanza, porque tenemos colegas que no tienen qué darle de comer a sus hijos".

"Los docentes reemplazantes, por nuestro vínculo laboral, hoy tenemos muchísimas dificultades de trabajar como lo haríamos de no mediar esta circunstancia extraordinaria. Sin haber cobrado el proporcional de vacaciones correspondiente al año 2019, sin acceso a las medidas sociales dispuestas por el Ejecutivo nacional y sin la cobertura social de Iapos, necesitamos una respuesta inmediata, finalizó Camila Vera, docente reemplazante autoconvocada.