Uno Santa Fe | Santa Fe | Iapos

Docentes de Santa Fe exigen respuestas al Iapos: "Aportamos millones de pesos y no tenemos cobertura"

Frente a la sede de la obra social, Amsafé entregó 18.981 firmas para reclamar mejoras en la atención y el acceso a prestaciones médicas. El gremio advirtió que continuará con el plan de lucha si no hay soluciones.

20 de agosto 2025 · 11:48hs
Los docentes marcharon hasta la sede de Iapos para entregar un petitorio

José Busiemi/ UNO Santa Fe

Los docentes marcharon hasta la sede de Iapos para entregar un petitorio

En el marco del plan de lucha docente, Amsafé presentó un petitorio con 18.981 firmas en reclamo a las deficiencias en la cobertura de la obra social IAPOS. La acción se realizó este martes frente a la sede de la obra social provincial, con la participación de trabajadores y trabajadoras de distintos puntos de Santa Fe.

amsafe iapos 2
Los docentes marcharon hasta la sede de Iapos para entregar un petitorio

Los docentes marcharon hasta la sede de Iapos para entregar un petitorio

Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafé, explicó que la situación de los afiliados es crítica: Hoy una maestra o un maestro aporta entre 50.000 y 70.000 pesos obligatorios a la obra social, más el adicional del IAPOS Solidario que llega hasta 40.000 pesos, pero cuando vamos al médico tenemos que seguir pagando consultas, plus o bonos carísimos. Una tomografía, por ejemplo, cuesta 60.000 pesos, con salarios que rondan los 770.000”.

El dirigente remarcó que el reclamo no se limita al monto de los aportes, sino a la falta de acceso a un derecho básico: la salud. “La obra social se sostiene con los aportes de las trabajadoras y los trabajadores, pero somos los únicos que no participamos de las decisiones. No sabemos qué se hace con nuestros recursos, que parecen destinados a grupos médicos y farmacéuticos, y no a garantizar la atención de afiliados activos y jubilados”, cuestionó.

Críticas al gobierno y a la paritaria docente

Alonso también apuntó contra el cierre unilateral de la paritaria por parte del gobierno provincial: “El Ejecutivo habla de diálogo y consenso, pero lo que hay es imposición y una clara política de ajuste. En julio la inflación fue del 1,9% y el aumento salarial apenas del 1,5%. No es cierto que el salario le gana a la inflación”.

Desde el gremio advirtieron que, si no hay respuestas, las medidas de fuerza se intensificarán. En ese sentido, recordaron que el plan de lucha de Amsafé incluye nuevas acciones: el 27 de agosto frente a la Caja de Jubilaciones y el 3 de septiembre con actividades en toda la provincia.

alonso iapos conferencia amsafe
“Queremos soluciones, no imposiciones” dijo Rodrigo Alonso en la previa de la entrega del petitorio

“Queremos soluciones, no imposiciones” dijo Rodrigo Alonso en la previa de la entrega del petitorio

“Queremos soluciones, no imposiciones”

El secretario general insistió en que el reclamo central es la apertura al diálogo real: “El gobierno, en lugar de imponer, debe convocar y presentar propuestas que mejoren no solo los salarios, sino también las condiciones laborales, previsionales y el acceso a la salud”.

• LEER MÁS: Amsafé rechazó de "manera unánime" la propuesta salarial del Gobierno y exige una nueva convocatoria paritaria

Iapos docentes Santa Fe
Noticias relacionadas
se informo el pago a las autoridades comiciales de las elecciones provinciales del 29 de junio

Se informó el pago a las autoridades comiciales de las Elecciones Provinciales del 29 de junio

fallecio tras una cirugia y ahora su familia quiere saber si recibio fentanilo contaminado en el diagnostico: nadie me llamo del sanatorio

Falleció tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado en el Diagnóstico: "Nadie me llamó del sanatorio"

El fuerte viento dejó 20 árboles caídos en la ciudad

Después del temporal récord de lluvia el fuerte viento dejó 20 árboles caídos en la ciudad

tarjeta sube: actualizacion obligatoria para mantener activos los beneficios en la ciudad de santa fe

Tarjeta Sube: actualización obligatoria para mantener activos los beneficios en la ciudad de Santa Fe

Lo último

Unión afrontará una seguidilla ante rivales con desgaste internacional

Unión afrontará una seguidilla ante rivales con desgaste internacional

Tragedia en la ciudad de San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga la muerte de cinco operarios

Tragedia en la ciudad de San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga la muerte de cinco operarios

Día Mundial de las Papas Fritas: por qué se celebra cada 20 de agosto

Día Mundial de las Papas Fritas: por qué se celebra cada 20 de agosto

Último Momento
Unión afrontará una seguidilla ante rivales con desgaste internacional

Unión afrontará una seguidilla ante rivales con desgaste internacional

Tragedia en la ciudad de San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga la muerte de cinco operarios

Tragedia en la ciudad de San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga la muerte de cinco operarios

Día Mundial de las Papas Fritas: por qué se celebra cada 20 de agosto

Día Mundial de las Papas Fritas: por qué se celebra cada 20 de agosto

Comercios del microcentro santafesino en alerta: un local de venta de insumos para peluquería sufrió el cuarto robo en 40 días

Comercios del microcentro santafesino en alerta: un local de venta de insumos para peluquería sufrió el cuarto robo en 40 días

Franco Pardo, de marcar un gol agónico a empujar su camioneta con los hinchas de Racing

Franco Pardo, de marcar un gol agónico a empujar su camioneta con los hinchas de Racing

Ovación
Marcos Díaz, ¿otra vez en carrera tras la llegada de Medrán?

Marcos Díaz, ¿otra vez en carrera tras la llegada de Medrán?

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Unión afrontará una seguidilla ante rivales con desgaste internacional

Unión afrontará una seguidilla ante rivales con desgaste internacional

Las llamativas particularidades que tendrá el contrato entre Colón y Medrán

Las llamativas particularidades que tendrá el contrato entre Colón y Medrán

Cuándo jugarán Racing y Vélez por los cuartos de final de la Libertadores

Cuándo jugarán Racing y Vélez por los cuartos de final de la Libertadores

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"