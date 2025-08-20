Nuevas Ideas presentó su lista de candidatos a Diputados Nacionales

La propuesta está encabezada por Ezequiel Martín Torres y Cristina Luciani, quienes representan la renovación y el compromiso social que caracterizan al espacio.

El espacio político Nuevas Ideas oficializó su lista de candidatos a Diputados Nacionales de cara a las próximas elecciones. La propuesta está encabezada por Ezequiel Martín Torres y Cristina Luciani, quienes representan la renovación y el compromiso social que caracterizan al espacio.

Ezequiel Torres, de 30 años , es rafaelino y Licenciado en Comunicación. Cuenta con una diplomatura en Gestión de Organizaciones de la Sociedad Civil y es miembro fundador de los espacios Nuevas Ideas e Inspirar. Además, fue becario destacado del Christian Center for Public Life en Washington D.C.

Por su parte, Cristina Luciani, de 44 años, oriunda de Rosario, es Técnica Superior en Orientación del Desarrollo Personal y en Counseling. Se ha desempeñado como empresaria y operadora social. Asimismo, ejerce liderazgo como pastora y es presidenta de la Asociación Civil Incubadora de Sueños.

Con esta fórmula, Nuevas Ideas busca consolidar una propuesta que integre experiencia, gestión social y formación académica, con un fuerte compromiso en la defensa de la vida, la familia y la libertad con responsabilidad. Estos valores constituyen el eje central de la plataforma, que apunta a construir un futuro más justo y con oportunidades para todos los santafesinos y argentinos.

El diputado provincial Juan Argañaraz manifestó su pleno respaldo a la lista y remarcó que “Ezequiel y Cristina serán la voz de Inspirar en el Congreso Nacional, llevando adelante con firmeza la defensa de la vida, la familia y la libertad que nos identifica”.