Uno Santa Fe | Santa Fe | niebla

Niebla y humedad en Santa Fe: rige una advertencia violeta y anticipan varios días nublados

La ciudad de Santa Fe amaneció con niebla, humedad elevada y temperaturas frescas. El SMN alertó por visibilidad reducida y el pronóstico indica días con nubosidad variable y escasa amplitud térmica

27 de mayo 2026 · 07:35hs
Niebla y humedad en Santa Fe: rige una advertencia violeta y anticipan varios días nublados

José Busiemi

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una advertencia violeta por niebla para los departamentos La Capital, Garay y San Jerónimo en la provincia de Santa Fe para la mañana del miércoles. Según el organismo: " El área será afectada por bancos de niebla y neblina persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad"

niebla.jpg

Pronóstico extendido

El comienzo de este miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada húmeda, niebla y una temperatura de 11.2º con una sensación térmica de 10.3º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 23°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, si bien se observa todavía la acción del sistema de alta presión en la región, la configuración de las masas de aire comienza a cambiar, con corrientes principalmente desde el oeste el altura y aporte de aire algo más cálido y relativamente húmedo principalmente desde el este en superficie. Esta situación genera que la jornada se mantenga mayormente soleada, con nubosidad en gradual aumento a lo largo del día, con presencia de bancos de nieblas o neblinas matinales y temperaturas en gradual ascenso, para descender suavemente las máximas a partir de mañana jueves y mantenerse con baja amplitud térmica por momentos durante los próximos días.

Jueves con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales. Condiciones estables con posibles bancos de nieblas o neblinas matinales. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 11º y suave descenso de las máximas, 19º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste.

En tanto para el viernes se espera una jornada con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado y algunos mejoramientos por momentos. Condiciones estables con temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 14º, poco cambio de las máximas, 20º y baja amplitud térmica. Vientos leves predominando del sector este, rotando al sureste por momentos.

Por último, sábado mayormente nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse hacia la tarde y tarde/noche. Condiciones estables con posibles bancos de nieblas o neblinas matinales. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 12º y suave ascenso de las máximas, 22º. Vientos leves predominando del sector este, oscilando entre el sureste y el noreste.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

niebla Santa Fe
Noticias relacionadas
nuevo regimen del seom: quienes deberan empadronarse para conservar los beneficios en santa fe

Nuevo régimen del SEOM: quiénes deberán empadronarse para conservar los beneficios en Santa Fe

que multas habra por abandono, maltrato animal y su traslado inseguro

Qué multas habrá por abandono, maltrato animal y su traslado inseguro

santa fe destrabo fondos nacionales para reactivar la obra de la nueva planta potabilizadora de assa

Santa Fe destrabó fondos nacionales para reactivar la obra de la nueva planta potabilizadora de ASSA

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Lo último

Descartaron un posible caso de ébola en un buque amarrado en el sur provincial: el tripulante tiene herpes zóster

Descartaron un posible caso de ébola en un buque amarrado en el sur provincial: el tripulante tiene herpes zóster

Los Pumas presentaron su nueva camiseta 2026 inspirada en el Sol de Mayo

Los Pumas presentaron su nueva camiseta 2026 inspirada en el Sol de Mayo

Ya tiene circuito confirmado la apertura de los play offs del Nuevo Car Show

Ya tiene circuito confirmado la apertura de los play offs del Nuevo Car Show

Último Momento
Descartaron un posible caso de ébola en un buque amarrado en el sur provincial: el tripulante tiene herpes zóster

Descartaron un posible caso de ébola en un buque amarrado en el sur provincial: el tripulante tiene herpes zóster

Los Pumas presentaron su nueva camiseta 2026 inspirada en el Sol de Mayo

Los Pumas presentaron su nueva camiseta 2026 inspirada en el Sol de Mayo

Ya tiene circuito confirmado la apertura de los play offs del Nuevo Car Show

Ya tiene circuito confirmado la apertura de los play offs del Nuevo Car Show

Búsqueda de la niña Guadalupe Lucero: elevaron a $20 millones la recompensa y actualizaron la foto de búsqueda

Búsqueda de la niña Guadalupe Lucero: elevaron a $20 millones la recompensa y actualizaron la foto de búsqueda

Premios Gardel 2026: uno por uno, todos los ganadores

Premios Gardel 2026: uno por uno, todos los ganadores

Ovación
Kimberley sueña en grande: Ahora hay que disfrutar este momento

Kimberley sueña en grande: "Ahora hay que disfrutar este momento"

Se avecina una nueva jornada del Torneo del Interior y la Copa Santa Fe

Se avecina una nueva jornada del Torneo del Interior y la Copa Santa Fe

Las Panteras tienen plantel definido para jugar en Santa Fe

Las Panteras tienen plantel definido para jugar en Santa Fe

Se disputó con éxito la tradicional Maratón José Oliva en Santo Tomé

Se disputó con éxito la tradicional Maratón José Oliva en Santo Tomé

Ya tiene circuito confirmado la apertura de los play offs del Nuevo Car Show

Ya tiene circuito confirmado la apertura de los play offs del Nuevo Car Show

Policiales
Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernandez en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Alejandro Lerner llega a Santa Fe festejando 40 años de trayectoria con su gira Aquí y Ahora

Alejandro Lerner llega a Santa Fe festejando 40 años de trayectoria con su gira "Aquí y Ahora"

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco