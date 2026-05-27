Niebla y humedad en Santa Fe: rige una advertencia violeta y anticipan varios días nublados

La ciudad de Santa Fe amaneció con niebla, humedad elevada y temperaturas frescas. El SMN alertó por visibilidad reducida y el pronóstico indica días con nubosidad variable y escasa amplitud térmica

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una advertencia violeta por niebla para los departamentos La Capital, Garay y San Jerónimo en la provincia de Santa Fe para la mañana del miércoles. Según el organismo: " El área será afectada por bancos de niebla y neblina persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad"

El comienzo de este miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada húmeda, niebla y una temperatura de 11.2º con una sensación térmica de 10.3º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 23° . Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son estables. En el día de la fecha, si bien se observa todavía la acción del sistema de alta presión en la región, la configuración de las masas de aire comienza a cambiar, con corrientes principalmente desde el oeste el altura y aporte de aire algo más cálido y relativamente húmedo principalmente desde el este en superficie. Esta situación genera que la jornada se mantenga mayormente soleada, con nubosidad en gradual aumento a lo largo del día, con presencia de bancos de nieblas o neblinas matinales y temperaturas en gradual ascenso, para descender suavemente las máximas a partir de mañana jueves y mantenerse con baja amplitud térmica por momentos durante los próximos días .

Jueves con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales. Condiciones estables con posibles bancos de nieblas o neblinas matinales. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 11º y suave descenso de las máximas, 19º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste.

En tanto para el viernes se espera una jornada con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado y algunos mejoramientos por momentos. Condiciones estables con temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 14º, poco cambio de las máximas, 20º y baja amplitud térmica. Vientos leves predominando del sector este, rotando al sureste por momentos.

Por último, sábado mayormente nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse hacia la tarde y tarde/noche. Condiciones estables con posibles bancos de nieblas o neblinas matinales. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 12º y suave ascenso de las máximas, 22º. Vientos leves predominando del sector este, oscilando entre el sureste y el noreste.

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