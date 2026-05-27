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Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 27 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Arroyo Leyes

27 de mayo 2026 · 07:06hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este miércoles 27 de mayo en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAUCE VIEJO y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 8 a 12:

- avenida Peñaloza, Almonacid, Quiroga y Azopardo

Mantenimiento

- Beruti, Matheu, Avellaneda y Antonia Godoy

Mantenimiento

• 8 a 13: RN168, RP1, Los Eucaliptus y terraplén Este

Despeje de electroductos

SANTO TOMÉ

•10 a 12: Franguelli, Mauri, J.J. Paso y Mosconi

Reemplazo de postes

SAUCE VIEJO

•11 a 13: Curupíes, Pensamientos, Sauces y río Coronda

Reemplazo de postes

ARROYO LEYES

• 9 a 13: Calle 30, Calle 42, Calle 5A y arroyo Ubajay

Reemplazo de postes

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé Sauce Viejo Arroyo Leyes
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