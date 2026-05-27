La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este miércoles 27 de mayo en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAUCE VIEJO y ARROYO LEYES
Cortes programados por EPE para este miércoles
Cortes programados para este miércoles 27 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Arroyo Leyes
SANTA FE
• 8 a 12:
- avenida Peñaloza, Almonacid, Quiroga y Azopardo
Mantenimiento
- Beruti, Matheu, Avellaneda y Antonia Godoy
Mantenimiento
• 8 a 13: RN168, RP1, Los Eucaliptus y terraplén Este
Despeje de electroductos
SANTO TOMÉ
•10 a 12: Franguelli, Mauri, J.J. Paso y Mosconi
Reemplazo de postes
SAUCE VIEJO
•11 a 13: Curupíes, Pensamientos, Sauces y río Coronda
Reemplazo de postes
ARROYO LEYES
• 9 a 13: Calle 30, Calle 42, Calle 5A y arroyo Ubajay
Reemplazo de postes
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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