Egresaron 565 alumnos y alumnas de salas de 3 años en los jardines municipales

En lo que fueran los andenes de la Estación Belgra no se llevó a cabo la ceremonia de egreso de los alumnos y alumnas de las salitas de 3 años de los 17 Jardines Municipales. Fueron 565 los niños y las niñas que recibieron sus diplomas, en el marco de la finalización de una experiencia educativa gratuita y de calidad .

Sigue vigente el alerta por tormentas para la ciudad de Santa Fe: ¿llueve o no llueve?

Jatón aseguró que “lo importante de esto es que se hace dentro de la educación pública y municipal en 17 jardines, pero con algunos aditamentos que hemos sumado, como la incorporación de la familia en pleno a todo el proceso, cosa que no sucedía antes”. En ese sentido, el mandatario recordó que antiguamente, “las familias llegaban, dejaban a sus niños y ahí se terminaba esa relación; ahora las madres y los padres participan de la evolución de sus niños y se incorporan al sistema educativo. Eso para nosotros también es muy importante”, aseveró.

Por otra parte, el mandatario mencionó que en el transcurso de este año “sumamos mucho a la educación de todas y todos, porque firmamos convenios, gestionamos juegos y conseguimos elementos que pasan a forman parte del trabajo cotidiano”. Según dijo, las personas “aprendemos jugando toda la vida, pero jugando con los niños se aprende mucho más y cuando están los padres incorporados, se cierra un círculo que es muy virtuoso”.

Por último, no olvidó la inclusión del programa Veredas para Jugar, no sólo al frente de los Jardines Municipales, sino de muchas otras escuelas públicas de la capital provincial que fueron mejoradas en los últimos cuatro años: “Empezamos con poquitas veredas para jugar y lo convertimos en un sistema que está incorporado. A eso le sumamos juegos infantiles, robótica, idiomas y otros condimentos que hacen que los jardines ya no sean lo que eran, sino que formen parte de un gran complejo educativo”.

jardines municipales 2.jpg Egresaron 565 alumnos y alumnas de salas de 3 años google

Trabajo sostenido

La subsecretaria de Educación y Cultura de la Municipalidad, Huaira Basaber, contó que “el sistema educativo tiene su complejidad, pero hemos podido trabajar con anticipación y tener los jardines siempre abiertos en los peores momentos de nuestra gestión”.

“Los jardines siempre estuvieron a disposición cumpliendo el servicio social que se merece nuestra comunidad santafesina y pudimos agregarles algo que no tenían: color. Hoy tienen sus fachadas con murales, incorporamos arte a cada sala y espacios de juegos de excelente calidad”, remarcó.

La funcionaria afirmó que “los jardines son espacios de construcción en comunidad que permiten conocerse entre sí, generar lazos saludables, armónicos y afectivos, reconocerse en el territorio y difundir el servicio. En comunidad se puede gestionar. Es así como trabajamos en el municipio, integrando a la comunidad”, relató.

Jornada emotiva

Erica Ribot, directora zonal de los Jardines municipales, destacó la labor de las docentes: “Ellas entregan todo para que los pequeños protagonistas de hoy hayan llegado casi al final de esta gran etapa. Es un día feliz y lleno de emociones, porque todos egresan del primer eslabón del sistema educativo y por eso agradecemos la confianza”, afirmó.

En esa línea, agradeció a los equipos de trabajo interdisciplinario porque “fuimos quienes acompañamos, sostenemos y educamos y sobre todo, llevamos adelante este sistema de jardines municipales con un fuerte compromiso hacia los niños, las niñas y las familias”.

Por su parte, “la seño Virginia”, del jardín municipal Villa Hipódromo, se mostró muy contenta por el ciclo cumplido y el ambiente generado: “Veo mucho color, la verdad que es muy linda la propuesta que hizo la Municipalidad”, dijo.

En ese sentido, contó que durante el último ciclo lectivo “trabajamos en el lenguaje expresivo que es el arte, la música, el teatro. Mediante el juego fuimos mechando todos estos lenguajes. Los padres nos apoyaron y ayudaron en todas las actividades que fuimos realizando”, destacó.

• LEER MÁS: Las Pruebas Aprender 2023 tuvieron una "participación cercana al 90%"