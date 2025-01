El abandono de la Ruta 11 obliga a las comunas a hacerse cargo del corredor: desde cortar yuyos hasta retirar árboles

llambi campbell arbol caido ruta 11.jpg Árbol caído en la ruta 11, a la altura de Llambi Campbell.

Lo que dejó la tormenta

"Estuvimos dentro de la zona afectada por los vientos, que desencadenó en la caída de este árbol que cortaba totalmente la ruta de banquina a banquina. Se estuvo trabajando con el personal comunal y las máquinas que son propiedad de la comuna como retroexcavadoras, palas mecánicas, tractores, etc", afirmó.

"Fue un trabajo de casi dos horas, el árbol era muy grande, hubo que cortarlo, acomodar los gajos, etc.", remarcó la funcionaria, en un trabajo que involucró empleados municipales y vecinos que colaboraron para habilitar el corredor nacional.

Además, advirtió con relación al tronco que quedó a la vera de la ruta: "La banquina no es tan amplia y el tronco es enorme". En esa línea, señaló: "Estuvimos hablando sobre cómo resolverlo, y ellos quedaron en que van a hacer el trabajo de remoción a la brevedad posible. No deja de ser un peligro, porque, entre el pasto tan alto como está, y si a la noche alguien tiene un problema y necesita bajar a la banquina, no lo ve, lo que podría generar otro desastre".

"No sabíamos cuanto tendríamos que esperar a Vialidad"

"Si recurríamos a Vialidad no sabíamos cuantas horas más de tránsito cortado tendríamos. Acá estamos acostumbrados a que en estas cuestiones la participación de la comuna sea lo primero, el vecino lo pide y uno siempre trata de estar del lado del vecino", destacó Chiarotti.

Destacando el accionar del personal municipal local, Chiarotti concluyó: "La idea era poder solucionar este problema y no estar a la espera sabiendo lo que puede demorar y no generar mayores inconvenientes a los vecinos que transitan por la ruta, que es nacional y sumamente transitada. No era una opción esperar que lo vengan a sacar".

Con relación al corte de yuyo, la presidenta comunal destacó: "Nosotros nos ocupamos de la parte que va al sur del lado este, del lado oeste lo hace un vecino, dueño del campo"

En tanto, explicó que "hacia el lado norte, del lado oeste lo hace un vecino también, dueño del campo". Advirtió que es un trabajo que debería "hacerlo Vialidad. Esta mañana (por este lunes) me estaban diciendo desde Vialidad Nacional que van a mandar las máquinas a cortar porque vieron que estaba alto".