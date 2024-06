El abogado de la familia del tirador de 13 años aseguró que se trató de "una locura adolescente"

armajpg

"En virtud de eso elegimos la presentación que realizamos ante una fiscal naturalmente incompetente en relación a la materia, ya que se trataba de un menor. Se elevó en consulta al Juzgado de Menores, también incompetente porque el menor no es imputable. Entre todos acordamos que solamente la mamá fuera a la PDI (Policía de Investigaciones), entregue el rifle de aire comprimido y se labrará un acta sin exponer al menor resguardando sus derechos. El acta iba a posibilitar el archivo de la investigación, lo que derivó en que ya se cumplió con la primera de las entrevistas con la Secretaría de la Adolescencia y Niñez dependiente de la Municipalidad", continuó.

El abogado aseguró que se archivará la causa

Con el menor el proceso seguirá con naturaleza administrativa con la Secretaría de la Niñez, siendo atendido por psicólogos y asistentes sociales. Sobre esto, Mohamad remarcó: "Los especialistas lo seguirán abordando en esa sede que es administrativa hasta que los profesionales que lo asisten así lo entiendan. En el orden jurídico la causa debe derivar en un archivo atento a la inimputabilidad del menor".

"Estamos hablando de un menor que no tiene carencias, que va a una escuela paga, un extraordinario deportista en la disciplina que realiza y un excelente alumno. No estamos hablando de alguien que viene de un contexto más complejo donde la violencia sea parte de su vida", aseguró el abogado.

"No tenía internet"

Sobre las circunstancias en las que se dieron los hechos, Mohamad narró: "La madre se enteró cuando el nene le contó alertado del estado público que tomó la situación en redes sociales y los medios. Se constató que allí viven solo él y su mamá y que ella estaba trabajando en ese horario. El menor le dijo a la madre «hoy fui yo», pero no aclaró respecto a otros días anteriores".

"No había luz en su casa. Hoy para los chicos no tener luz ni internet, lo cual puede ser un elemento que juegue fuerte contrariamente a otras generaciones. Hoy los chicos no salen a la calle a jugar y las conexiones son digitales. Sin nada para hacer ni energía para conectarse a internet encontró el rifle de aire comprimido, salió al balcón e hizo esta locura", expresó su abogado.

Consultado sobre qué pasará con el arma confiscada con la se cometieron los disparos, el representante legal afirmó: "Entiendo que el arma va a continuar secuestrada. El arma no era de él, sino que era de una expareja de su mamá que la había dejado en ese domicilio y estaba escondida. Coincidió en que no había luz en el domicilio el día del hecho y que él tenía una lesión que le impedía practicar su deporte. Yo lo definiría como una locura adolescente".