El abogado de la familia de Jeremías Monzón habló sobre la posible existencia de un video del crimen del adolescente

Diego Martini confirmó que la investigación sigue sumando elementos de peso y sostuvo que hay al menos una persona identificada que permanece prófuga

31 de diciembre 2025 · 11:08hs
La causa por el brutal crimen de Jeremías Monzón, el joven que fue emboscado y asesinado en un predio abandonado en barrio Chalet, continúa avanzando con elementos que estremecen tanto a la Justicia como a la sociedad. En ese marco, Diego Martini, abogado de la familia de la víctima, se refirió a la posible existencia del video del ataque que terminó con la vida del joven.

El letrado sostuvo que, si bien la querella aún no tuvo acceso formal al expediente, hay indicios firmes de un registro fílmico que habría captado el momento del crimen. “En apariencia sí existe. La fiscalía ha sido muy cuidadosa en el resguardo de ese material”, explicó en diálogo con LT10.

Confirmó que no se descarta la participación de más personas en el crimen y que hay al menos un implicado identificado que permanece prófugo Confirmó que no se descarta la participación de más personas en el crimen y que hay al menos un implicado identificado que permanece prófugo

Una investigación avanzada y una persona prófuga

Martini señaló que la familia se presentará en los primeros días del año como querellante con el objetivo de acceder al legajo completo de la investigación y contar con toda la información de la causa. Aunque destacó la predisposición del Ministerio Público de la Acusación, remarcó la importancia de tener acceso directo a las actuaciones.

Además, confirmó que no se descarta la participación de más personas en el crimen y que hay al menos un implicado identificado que permanece prófugo. En ese sentido, realizó un llamado a la comunidad para que cualquier dato pueda ser aportado de forma anónima en comisarías o ante autoridades judiciales.

“Entendemos que esa persona va a aparecer. Si alguien tiene información, sería muy útil que la aporte”, expresó el abogado.

Menores involucrados y un crimen planificado

La causa involucra a adolescentes de entre 14 y 16 años. Para el abogado, el crimen no fue espontáneo: “A Jeremías lo emboscaron. El lugar donde aparece el cuerpo demuestra una intención de ocultar el hecho. Hubo planificación, aunque torpe, propia de la inexperiencia”.

La calificación legal del hecho es triplemente agravada, por el concurso de dos o más personas, por alevosía y por engaño, lo que da cuenta de la extrema violencia ejercida.

Un video que agrava el horror

La posible existencia del video del asesinato de Jeremías Monzón agrega un componente aún más perturbador. Martini fue contundente al describir la gravedad del hecho: “Hasta en eso han sido siniestros. Habrían filmado la muerte de un ser humano, de un conocido, de alguien cercano”.

El abogado remarcó que se solicitarán medidas para evitar la difusión del material y apeló a la responsabilidad de los medios de comunicación, destacando el acompañamiento respetuoso que recibió la familia.

Finalmente, Martini reflexionó sobre el impacto social del crimen y el rol del Estado frente a menores que cometen delitos de extrema gravedad. Si bien aclaró que no se trata de pedir castigo sin marco legal, advirtió que no puede haber indiferencia institucional. “Como sociedad, si no nos conmueve esto, estamos mal. Tal vez estemos entrando en una etapa más oscura de la que creemos”, afirmó.

La venganza por el crimen de un hombre en barrio Loyola Sur desató una balacera con dos muertos, entre ellos una joven embarazada

Juan Cruz Yacopini fue operado en la Clínica de Cuyo a 11 días del grave accidente en El Carrizal

Barrio Loyola Sur: balearon una vivienda, murieron un joven de 20 años y una mujer embarazada; otro hombre está grave

La venganza por el crimen de un hombre en barrio Loyola Sur desató una balacera con dos muertos, entre ellos una joven embarazada

Juan Cruz Yacopini fue operado en la Clínica de Cuyo a 11 días del grave accidente en El Carrizal

Barrio Loyola Sur: balearon una vivienda, murieron un joven de 20 años y una mujer embarazada; otro hombre está grave

Colón ya se habría asegurado al goleador más buscado en el mercado de pases

El abogado de la familia de Jeremías Monzón habló sobre la posible existencia de un video del crimen del adolescente

Rearte, nuevo DT de Unión en la Liga Nacional: "Tenemos material para luchar por un lugar en los playoffs"

Asamblea de Unión: Glorioso 89 denunció irregularidades y pidió intervención de la IGJ

Colón regularizó su situación en la AdC y volverá a competir en un momento clave

Colón eligió hacer memoria y recuperar un símbolo de su historia

Copa Federación 2026: Así jugarán los representantes de la Liga Santafesina

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe