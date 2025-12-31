El abogado de la familia de Jeremías Monzón habló sobre la posible existencia de un video del crimen del adolescente

Diego Martini confirmó que la investigación sigue sumando elementos de peso y sostuvo que hay al menos una persona identificada que permanece prófuga

La causa por el brutal crimen de Jeremías Monzón , el joven que fue emboscado y asesinado en un predio abandonado en barrio Chalet , continúa avanzando con elementos que estremecen tanto a la Justicia como a la sociedad. En ese marco, Diego Martini , abogado de la familia de la víctima, se refirió a la posible existencia del video del ataque que terminó con la vida del joven.

El letrado sostuvo que, si bien la querella aún no tuvo acceso formal al expediente, hay indicios firmes de un registro fílmico que habría captado el momento del crimen. “En apariencia sí existe. La fiscalía ha sido muy cuidadosa en el resguardo de ese material”, explicó en diálogo con LT10.

Una investigación avanzada y una persona prófuga

Martini señaló que la familia se presentará en los primeros días del año como querellante con el objetivo de acceder al legajo completo de la investigación y contar con toda la información de la causa. Aunque destacó la predisposición del Ministerio Público de la Acusación, remarcó la importancia de tener acceso directo a las actuaciones.

Además, confirmó que no se descarta la participación de más personas en el crimen y que hay al menos un implicado identificado que permanece prófugo. En ese sentido, realizó un llamado a la comunidad para que cualquier dato pueda ser aportado de forma anónima en comisarías o ante autoridades judiciales.

“Entendemos que esa persona va a aparecer. Si alguien tiene información, sería muy útil que la aporte”, expresó el abogado.

Menores involucrados y un crimen planificado

La causa involucra a adolescentes de entre 14 y 16 años. Para el abogado, el crimen no fue espontáneo: “A Jeremías lo emboscaron. El lugar donde aparece el cuerpo demuestra una intención de ocultar el hecho. Hubo planificación, aunque torpe, propia de la inexperiencia”.

La calificación legal del hecho es triplemente agravada, por el concurso de dos o más personas, por alevosía y por engaño, lo que da cuenta de la extrema violencia ejercida.

Un video que agrava el horror

La posible existencia del video del asesinato de Jeremías Monzón agrega un componente aún más perturbador. Martini fue contundente al describir la gravedad del hecho: “Hasta en eso han sido siniestros. Habrían filmado la muerte de un ser humano, de un conocido, de alguien cercano”.

El abogado remarcó que se solicitarán medidas para evitar la difusión del material y apeló a la responsabilidad de los medios de comunicación, destacando el acompañamiento respetuoso que recibió la familia.

Finalmente, Martini reflexionó sobre el impacto social del crimen y el rol del Estado frente a menores que cometen delitos de extrema gravedad. Si bien aclaró que no se trata de pedir castigo sin marco legal, advirtió que no puede haber indiferencia institucional. “Como sociedad, si no nos conmueve esto, estamos mal. Tal vez estemos entrando en una etapa más oscura de la que creemos”, afirmó.

