Caso Jeremías Monzón: la familia del joven asesinado se reunió con Cococcioni y pidió protección ante el temor a represalias

Los allegados del joven fueron recibidos por el ministro de Seguridad tras el crimen. Hay una detenida, un menor sobreseído y un prófugo. "No queremos que esta gente esté suelta; actuaron de forma macabra", expresaron.

30 de diciembre 2025 · 20:26hs
En un clima de profundo dolor y reclamo de justicia, familiares del joven brutalmente asesinado, Jeremías Monzón, mantuvieron este martes una reunión privada con el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, y miembros de su gabinete.

El encuentro tuvo como ejes centrales conocer los avances de la investigación judicial y gestionar medidas de seguridad para el entorno de la víctima, que teme posibles ataques de los involucrados.

Tras la reunión, el abogado de la familia destacó haber recibido "respuestas concretas" y un compromiso formal por parte del Ministerio para colaborar en el esclarecimiento del hecho. No obstante, la situación judicial genera inquietud: actualmente la causa cuenta con una mujer en prisión preventiva, un menor de edad sobreseído por ser no punible y un tercer sospechoso que permanece prófugo de la justicia.

"Actuaron con cinismo"

El relato de la familia sobre los días posteriores a la desaparición de Jeremías es estremecedor. Según denunciaron, algunos de los hoy investigados mostraron una actitud "cínica", llegando incluso a ofrecerse para colaborar en los rastrillajes iniciales.

"Es durísimo saber que los responsables pueden quedar libres", manifestaron los familiares. Apuntaron especialmente contra la joven hoy detenida, quien fue la última persona en ver a Jeremías con vida: "En un principio se ofreció a acompañarnos en la búsqueda, pero después nos bloqueó y desapareció. Algo raro hay".

Un reclamo que trasciende el caso

Virginia, tía de Jeremías, expresó su preocupación por la vulnerabilidad de otros jóvenes frente a entornos delictivos: "Pienso en cuántos chicos buenos se están rodeando de esta gente. No pueden quedar sueltos, por todas las familias", sostuvo, haciendo hincapié en la necesidad de que el Estado, a través de la Secretaría de Niñez, intervenga para evitar que la edad de los implicados se convierta en una garantía de impunidad.

Hacia el final del encuentro, la familia hizo un llamado a la responsabilidad de la sociedad y los medios de comunicación. Solicitaron cautela y respeto en el tratamiento de los detalles más escabrosos del asesinato. "No queremos que nuestra familia tenga que ver cómo ejecutaron a Jeremías. Esa reserva es parte del cuidado de nuestro dolor", concluyeron.

