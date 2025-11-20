Uno Santa Fe | Santa Fe | patrullero

El adolescente atropellado por un patrullero fue dado de alta: un video pone en jaque la versión policial

El joven, embestido por un patrullero el lunes por la noche en Mendoza al 4.800, en barrio Santa Rosa de Lima, fue dado de alta. La familia dijo que la recuperación fue "milagrosa". Además, presentó ante Asuntos Internos un video que contradice el informe oficial: aseguran que el móvil circulaba sin luces.

La causa que investiga el choque de un adolescente de 14 años por un patrullero en el barrio Santa Rosa de Lima de Santa Fe dio un giro crucial. La familia del menor, que evoluciona favorablemente tras ser dado de alta este miércoles, presentó un video fundamental que desmiente la versión brindada por los efectivos tras el siniestro.

El hecho ocurrió el lunes por la noche en la zona de Mendoza al 4.800, donde un patrullero embistió al joven. Pese a la violencia del impacto, el adolescente fue dado de alta del Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia. Su madre, Emilse, calificó la recuperación como "un milagro" y confirmó que deberá continuar con reposo, tratamiento con antibióticos y regresar en diez días para que le retiren los puntos.

La prueba que desmiente el informe oficial

La pieza clave para el esclarecimiento del hecho es un registro fílmico aportado por una vecina, que la familia ya entregó a la división de Asuntos Internos.

Según Emilse, las imágenes son determinantes y contradicen la versión inicial de la Policía. "Se ve bien que no llevaba luces prendidas", detalló la madre, además de señalar que el móvil circulaba desde Circunvalación hacia calle Lamadrid. El video también mostraría la violencia del impacto, donde el cuerpo del joven es "lanzado en diagonal hasta quedar tendido sobre la calzada".

Esta evidencia se suma a los testimonios vecinales recogidos en la zona, que ya habían puesto en duda el accionar del conductor del patrullero. Un vecino aseguró a la prensa que el móvil venía "a toda velocidad" y sin balizas encendidas.

Puntos de conflicto en el relato

El parte oficial policial sostuvo una versión completamente distinta. En su informe, los agentes aseguraron que el móvil circulaba luego de tareas en el Belgrano Cargas y que el adolescente se habría cruzado corriendo desde la vereda sur, impidiendo cualquier maniobra de esquive.

Además, la Policía afirmó que los agentes sí se detuvieron a asistir al herido y solicitaron una ambulancia. Sin embargo, alegaron que fueron increpados por vecinos que intentaron agredirlos, motivo por el cual debieron solicitar refuerzos, retirándose del lugar.

Esta versión choca con los testimonios barriales que señalan que el patrullero no se detuvo tras el impacto y que el joven, que había cruzado a una despensa, fue trasladado inconsciente al Hospital Alassia en un automóvil particular de la familia.

El caso ya se encuentra formalmente bajo investigación de Asuntos Internos, que deberá analizar el video, los testimonios vecinales y las pericias realizadas en el lugar del siniestro, un tramo de la calzada que, según se consignó, presentaba dificultades para circular por roturas.

