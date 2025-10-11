El alquiler ya no es solo cosa de jóvenes: aumentaron los inquilinos mayores de 35 años en la ciudad de Santa Fe

La "inquilinización" se profundiza en la ciudad: un informe reveló que las personas de 35 a 49 años son ahora los que más alquilan, mientras que los propietarios disminuyen en todos los distritos, especialmente en la zona Centro.

Santa Fe. El alquiler de viviendas dejó de ser una realidad exclusiva de los más jóvenes

Según el informe “Acceso a la vivienda en la ciudad de Santa Fe 2010-2022”, el alquiler de viviendas dejó de ser una realidad exclusiva de los más jóvenes y se consolida como una dificultad estructural para la población adulta en general.

El estudio, que analizó la evolución habitacional de la última década, evidencia una creciente complejidad para acceder a la vivienda propia.

LEER MÁS: Alquileres en Santa Fe: las razones del aumento de la oferta que creció más de un 200% en un año en la ciudad

El relevamiento, realizado por el Observatorio del espacio Encuentro, muestra dos tendencias claras: por un lado, el aumento de la edad del inquilino, ya que en 2022, aumentaron los hogares liderados por personas de entre 35 y 49 años que alquilan, mientras que disminuyen los del grupo de 25 a 34 años.

Por otro lado, los jóvenes propietarios: curiosamente, la edad promedio de quienes son propietarios disminuye en el grupo de 30 a 39 años en comparación con el período anterior, lo que podría indicar que solo una franja muy específica y de mayor poder adquisitivo logra saltar la barrera del alquiler en edad temprana.

La pérdida de propietarios y la expansión del alquiler

Los datos del Indec analizados en el informe son contundentes: el 23,4% de los hogares alquilan su vivienda, lo que implica un aumento de casi 6 puntos porcentuales en comparación con 2010 (cuando el número de inquilinos era del 17,6%). Como contrapartida directa, los hogares propietarios disminuyeron un 9% en 12 años, lo que refleja las crecientes dificultades para acceder a la vivienda propia.

Esta “inquilinización” es especialmente notoria en el distrito Centro. En esta zona, los hogares propietarios cayeron del 58,2% al 45,7%, mientras que los inquilinos pasaron del 35,2% al 44,9%, quedando prácticamente en paridad. El fenómeno también se evidencia con una expansión significativa de inquilinos en el distrito este.

Verticalización y gastos, los obstáculos

El estudio también concluye que la expansión del alquiler a todos los distritos está directamente asociada al proceso de verticalización urbana. En los departamentos se observa la transformación más significativa: mientras en 2001 eran mayoría los propietarios (había 6 cada 3 inquilinos), en 2022 la tendencia se invirtió y los inquilinos pasaron a ser predominantes (6 cada 3 propietarios).

Además, los hogares unipersonales son los que más crecieron en la última década y los que más recurren al alquiler: el 34,3% de estas viviendas son alquiladas.

Desde el equipo de investigación, se identifican los principales desafíos que enfrentan quienes buscan un contrato. La abogada María Andrea Zorzón, referente de Encuentro, remarcó: “Percibimos que los inquilinos tienen que sortear dos principales obstáculos para acceder por primera vez o renovar un contrato: las garantías propietarias y afrontar los gastos de mudanza, honorarios, entre otros”.

El informe completo forma parte del Data Encuentro 2025, el anuario del Observatorio, y será presentado en el marco del 7º Encuentro por las Ciudades.