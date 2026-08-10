Causa geriátrico clandestino de Nuevo Horizonte: definen este martes si la dueña queda en prisión preventiva

María Laura M. (51) afrontará este martes la audiencia de medidas cautelares tras ser imputada por abandono de persona en siete hechos. La Fiscalía remarcará que los adultos mayores estaban en condiciones extremas de vulnerabilidad, sin cloacas, abrigo ni alimentación adecuada. El empleado Ricardo H. ya fue liberado bajo restricciones.

La investigación penal que al descubierto las inhumanas condiciones de alojamiento en el geriátrico clandestino del barrio Nuevo Horizonte —desvelado tras un incendio el pasado 29 de julio— sumará este martes un capítulo clave en los Tribunales de Santa Fe.

En audiencia de medidas cautelares, se resolverá si la presunta responsable del establecimiento, María Laura M. (51), transita el proceso en prisión preventiva o si recupera la libertad bajo alternativas.

La acusada se encuentra privada de su libertad desde el pasado martes, cuando se entregó en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) tras permanecer seis días prófuga. El último viernes, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) la imputó formalmente por el delito de abandono de persona reiterado en siete hechos.

"Pese a percibir un pago mensual por el cuidado, la imputada alojó a los adultos mayores en un inmueble con estructura deficiente, sin sanitarios adecuados, cloacas, abrigo ni la alimentación mínima indispensable", indicaron desde Fiscalía.

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Hacinamiento y precariedad sanitaria

La investigación judicial se focaliza en la finca ubicada sobre calle José Gollán al 10.100, en la zona norte de la capital provincial, la cual operaba al margen de las habilitaciones municipales y provinciales.

De acuerdo con la atribución fiscal, la mujer prometía asistencia sanitaria, contención y alojamiento a cambio de dinero —en muchos casos cobrando directamente los haberes jubilatorios de los residentes—, pero puso en peligro severo la vida y la salud de los abuelitos al incumplir los deberes elementales de protección.

El empleado transitara el proceso en libertad

En la misma causa se encuentra imputado Ricardo H., quien se desempeñaba como empleado o encargado del lugar. A mediados de semana se le atribuyó la presunta privación ilegítima de la libertad de los alojados, al constatarse que en al menos una oportunidad se retiró de la vivienda dejando a los ancianos encerrados bajo llave desde el exterior.

Sin embargo, en la audiencia del pasado viernes, la Fiscalía no solicitó la prisión preventiva para el dependiente, por lo que recuperó la libertad tras fijar domicilio en barrio Barranquitas y comprometerse a cumplir un perímetro de restricción respecto de las víctimas y testigos del expediente.