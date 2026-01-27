Uno Santa Fe | Santa Fe | boleto

El Boleto Educativo 2026 arrancó con más de 88.000 inscripciones en solo 24 horas

La continuidad del programa fue anunciada por el gobernador Maximiliano Pullaro y, en su primer día de vigencia, alcanzó a estudiantes, docentes y asistentes escolares de toda la provincia. Desde el gobierno destacaron la inversión y el impacto social de la medida.

27 de enero 2026 · 18:12hs
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentó oficialmente el Boleto Educativo 2026, una política pública que garantiza el acceso gratuito al transporte para estudiantes, docentes y asistentes escolares. En apenas 24 horas desde su lanzamiento, el programa superó las 88.000 inscripciones, consolidándose como una herramienta estructural del sistema educativo santafesino.

Según datos oficiales, se registraron 88.024 anotaciones, de las cuales 70.891 corresponden a estudiantes, 13.449 a docentes de los niveles inicial, primario, secundario y superior, y 3.684 a asistentes escolares. Las autoridades recordaron que el Boleto Educativo Rural abrirá su inscripción el próximo 2 de febrero.

La continuidad del programa fue anunciada el lunes por el gobernador Maximiliano Pullaro, junto al ministro de Educación, José Goity, y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. Este último destacó que se trata de “una política pública sostenida en el tiempo, fruto de la articulación entre distintos poderes del Estado y experiencias de gestiones anteriores”, y subrayó que Santa Fe es la única provincia del país que realiza una inversión de esta magnitud para garantizar el acceso a la educación pública.

En ese sentido, Puccini precisó que la inversión destinada al programa alcanza los 122.000 millones de pesos en dos años, y la dimensionó al señalar que equivale a “casi tres carriles de los que se están construyendo en la autopista San Lorenzo–Rosario”. Además, remarcó que el boleto educativo cubre un gasto diario que, para muchas familias, es comparable al costo de la alimentación.

Una herramienta que define el futuro

Durante el acto de presentación, el gobernador Pullaro puso el foco en el valor estratégico del programa y aseguró que “el boleto educativo define si una persona puede o no ir a estudiar a otra ciudad”. En esa línea, afirmó que “definir estudiar o formarse es definir el futuro de la provincia de Santa Fe y de la República Argentina”.

Por su parte, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, recordó que la inscripción permanecerá abierta hasta el 21 de mayo y que todas las personas beneficiarias deben reinscribirse. También detalló que el beneficio tendrá dos esquemas de vigencia: del 2 de marzo al 18 de diciembre para nivel inicial y primario, y del 2 de febrero al 23 de diciembre para docentes, asistentes escolares y estudiantes secundarios, terciarios y universitarios.

Cómo inscribirse

Las inscripciones se realizan de manera digital a través de la aplicación Mi Santa Fe, disponible para Android e iOS, o mediante el sitio web oficial del programa, con ID Ciudadana. El beneficio alcanza a alumnos regulares de todos los niveles educativos, mientras que los estudiantes universitarios deberán acreditar la aprobación de al menos una materia durante el año anterior. También incluye a docentes y asistentes escolares que se desempeñen en establecimientos dentro del territorio provincial.

