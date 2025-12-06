El calor arrecia en Santa Fe y hay que tomar precauciones para conservar los alimentos que se llevan a la mesa

Con la llegada del verano a Santa Fe, hay una aliada perfecta que no puede faltar: la heladera. Qué alimentos se echan a perder primero y cómo detectarlo

Calor en Santa Fe: conservar los alimentos en la heladera, clave para no sufrir intoxicaciones.

La llegada del calor intenso a Santa Fe trae consigo mucho más que días de pileta y ventiladores al máximo; impone un desafío crítico en la conservación de los alimentos. Con las altas temperaturas ambientales, el riesgo de que los productos perecederos se echen a perder o desarrollen bacterias dañinas se acelera drásticamente.

En este contexto climático, la heladera se convierte en la primera y más importante línea de defensa. Sin embargo, no basta solo con guardar los alimentos: es fundamental saber cómo y dónde colocarlos, entender la temperatura óptima de funcionamiento y evitar errores comunes que comprometen su vida útil. Una correcta gestión del frío no solo garantiza la seguridad alimentaria de la familia, sino que también ayuda a reducir el desperdicio de comida y, por ende, a cuidar el bolsillo.

Cómo optimizar el uso de la heladera y mantener los alimentos frescos, seguros y nutritivos, a pesar de las inclemencias del verano santafesino.

calor Santa Fe Argentina verano.jpg

Los alimentos más sensibles: ¿cuánto duran y cómo detectar el deterioro?

En condiciones de calor extremo, la temperatura interna de la heladera puede fluctuar más de lo deseado (lo ideal es mantenerla entre 0 °C y 4 °C. Esta inestabilidad convierte a ciertos grupos de alimentos en verdaderas zonas de peligro que se deterioran a una velocidad alarmante. La regla de oro es: cuando hay dudas, descartar.

Carnes, aves y pescados (máxima sensibilidad)

Son, sin duda, los productos más perecederos y que representan el mayor riesgo de intoxicación alimentaria si no se manejan correctamente. Cuánto es el tiempo máximo seguro (en heladera bien fría) y cuáles son los signos de deterioro:

La carne de vaca cruda: dura tres a cinco días. Cuando se echa a perder expele olor fuerte/ácido, presenta color grisáceo o verdoso, textura pegajosa o viscosa en la superficie.

dura tres a cinco días. Cuando se echa a perder expele olor fuerte/ácido, presenta color grisáceo o verdoso, textura pegajosa o viscosa en la superficie. Pollo/pavo crudo: dura uno a dos días. Si se deteriora larga olor fétido o sulfuroso, textura muy viscosa (incluso después de enjuagar), coloración pálida o verdosa.

dura uno a dos días. Si se deteriora larga olor fétido o sulfuroso, textura muy viscosa (incluso después de enjuagar), coloración pálida o verdosa. Pescado fresco: dura un día (idealmente consumir el mismo día). Signos de que está estropeado, olor excesivamente fuerte a "pescado" (no fresco), ojos hundidos y opacos, carne blanda que se desmenuza con facilidad.

La carne cruda debe guardarse siempre en el estante más frío del freezer (generalmente el inferior) y en un recipiente que evite que sus jugos goteen sobre otros alimentos.

Lácteos y huevos (sensibles a la ruptura de la cadena de frío)

Aunque la leche pasteurizada y los quesos duros resisten un poco más, los lácteos son extremadamente sensibles a las variaciones de temperatura.

Leche y crema: dura de tres a siete días después de abrir. Puede despedir olor agrio, textura con grumos o cortada, sabor amargo si se ponen feas.

dura de tres a siete días después de abrir. Puede despedir olor agrio, textura con grumos o cortada, sabor amargo si se ponen feas. Yogures: se puede consumir hasta siete a10 días después de abrir o fecha de vencimiento. Pasado ese tiempo puede aparecer moho, envase hinchado, separación de fases más allá de lo normal, sabor muy ácido.

se puede consumir hasta siete a10 días después de abrir o fecha de vencimiento. Pasado ese tiempo puede aparecer moho, envase hinchado, separación de fases más allá de lo normal, sabor muy ácido. Quesos blandos (ricotta, cremoso, queso de rallar) : de cinco a siete días. Si se echa a perder puede tener olor fuerte a amoníaco, moho visible (no comestible en quesos blandos), textura gomosa o muy viscosa.

: de cinco a siete días. Si se echa a perder puede tener olor fuerte a amoníaco, moho visible (no comestible en quesos blandos), textura gomosa o muy viscosa. Huevos: duran de tres a cinco semanas (guardados en su caja, no en la puerta). No son frescos si flota al sumergirlo en agua, indica mucho aire acumulado. Al romperlo, si la yema está plana y la clara muy líquida ya se pasó.

Comidas caseras y sobras es un riesgo latente

Las comidas ya preparadas son un caldo de cultivo ideal si no se enfrían rápidamente.

Guisos, sopas, pastas cocidas: solo aguantan de tres a cuatro días. Si se pasan despiden olor ácido o a "fermentado", sabor agrio, superficie con capa viscosa.

solo aguantan de tres a cuatro días. Si se pasan despiden olor ácido o a "fermentado", sabor agrio, superficie con capa viscosa. Arroz cocido: dura tres a cuatro días y es muy riesgoso si no se enfrió rápido. Sus signos de deterioro son olor desagradable, textura pegajosa. El arroz mal conservado puede desarrollar la bacteria Bacillus cereus.

dura tres a cuatro días y es muy riesgoso si no se enfrió rápido. Sus signos de deterioro son olor desagradable, textura pegajosa. El arroz mal conservado puede desarrollar la bacteria Bacillus cereus. Mayonesa casera: lo máximo que puede estar en la heladera bien fría son 24 horas, luego descartar siempre. El riesgo de salmonella es demasiado alto, especialmente con calor.

Los vegetales de hoja presentan un deterioro estético, no siempre peligroso

Pierden calidad, textura y vitaminas muy rápido, pero no suelen ser peligrosas, aunque sí incomestibles.

Lechuga, rúcula, espinaca: pueden permanecer de tres a siete. Luego de este tiempo pueden presentar bordes negros, partes marchitas o blandas, textura "babosa" o viscosa, olor a podrido.

Estrategia de frío: optimizando la heladera contra el calor de Santa Fe

El rendimiento de la heladera es crucial, pero la forma en que se usa puede potenciar o anular su capacidad de enfriamiento. Adoptar estos hábitos es esencial para mantener la temperatura baja y estable:

La organización es clave: distribución por zonas

La temperatura no es uniforme. Aprovechar las zonas de frío del electrodoméstico es fundamental:

Estante superior (frío moderado): ideal para alimentos listos para consumir, sobras y bebidas. Aquí van salsas, postres, y lácteos (leche o yogur) que no sean extremadamente sensibles.

Estante inferior (zona más fría): es donde la temperatura es más estable y baja. Reservar este espacio exclusivamente para carnes crudas, aves y pescados. Colocarlos siempre en recipientes herméticos o envases que prevengan cualquier goteo contaminante.

Cajones de verduras (humedad controlada): diseñados para preservar la humedad. Ideal para frutas y verduras, que se conservan mejor sin lavar hasta el momento de su consumo. ¡Importante! Nunca guardar carne o lácteos aquí.

Puerta (zona más cálida y variable): es el lugar que más sufre los cambios de temperatura por las aperturas constantes.

En verano, la tentación de abrir la heladera para refrescarse es constante, lo que hace que pierda frío rápidamente.

La puerta, el lugar que más sufre los cambios de temperatura por la apertura constante solo debe albergar productos con conservantes naturales o que no requieran frío extremo: condimentos, mostaza, manteca, aderezos y jugos envasados.

Evitar guardar huevos o leche en la puerta.

Nunca guardar comidas calientes o tibias, ya que elevan la temperatura interna de golpe. Las sobras deben enfriarse a temperatura ambiente por no más de una hora antes de refrigerarlas. Para acelerar el proceso, dividir grandes porciones en recipientes más pequeños.

Mantenimiento para la eficiencia

No llenarla demasiado: el aire frío necesita circular. Si la heladera está abarrotada, el frío no llega a todos los rincones, creando "bolsillos" de aire caliente donde los alimentos se deterioran.

el aire frío necesita circular. Si la heladera está abarrotada, el frío no llega a todos los rincones, creando "bolsillos" de aire caliente donde los alimentos se deterioran. Revisar el burlete: con el calor, el burlete de goma de la puerta (el sello) puede resecarse y dejar escapar el frío. Una simple prueba es intentar pasar una hoja de papel mientras la puerta está cerrada; si pasa fácilmente, necesita ser ajustado o reemplazado.

con el calor, el burlete de goma de la puerta (el sello) puede resecarse y dejar escapar el frío. Una simple prueba es intentar pasar una hoja de papel mientras la puerta está cerrada; si pasa fácilmente, necesita ser ajustado o reemplazado. Temperatura ideal: Asegurarse de que el termostato esté configurado para mantener entre 0 °C 4 °C. Ajustar el termostato para que el aparato no enfríe de más

Asegurarse de que el termostato esté configurado para mantener entre 0 °C 4 °C. Ajustar el termostato para que el aparato no enfríe de más Abrir las puertas la menor cantidad de veces posible.

Limpiar al menos una vez al año la parte trasera.

Mantener instalada la heladera lejos de fuentes de calor.

Al estar siempre encendidos la heladera y el freezer, las empresas de electricidad señalan que están entre los electrodomésticos que más consumen.