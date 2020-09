El comercio acordó los horarios para trabajar desde este lunes

A partir de este lunes 21 de septiembre el comercio del microcentro y La Peatonal santafesina acordó un nuevo horario de trabajo que será de lunes a sábado 10 a 19.30 con la modalidad take away y delivery. Así se informó a través de un comunicado dado a conocer por la Asociación de Amigos de Calle San Martín: "Gracias al trabajo y gestión con Municipal de Santa Fe se acordó que partir del lunes, el centro y microcentro de la Peatonal extiende el horario de los comercios de 10 a 19.30 con la modalidad take away y delivery.