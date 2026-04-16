El Concejo Municipal aprobó un proyecto que solicita gestionar ante Nación la reapertura de la sede local del Registro Nacional de Armas. También reclama la implementación efectiva del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego en la región.

Piden que reabra la oficina del RENAR en Santa Fe y reclaman implementar el plan de entrega voluntaria de armas

El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó este jueves un proyecto de comunicación que solicita al Ejecutivo local gestionar ante las autoridades nacionales la reapertura de la oficina del Registro Nacional de Armas (RENAR) en la ciudad.

La iniciativa fue presentada por el concejal Jorge Fernández (PJ) y contó con la coautoría de la concejala Jorgelina Mudallel (PJ) . El pedido también incluye gestiones para implementar de manera efectiva el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego en la región.

En 2025, el MPA entregó en Santa Fe 5.170 armas de fuego y 93.000 municiones para su destrucción

El proyecto plantea que la ausencia de una sede operativa del organismo en Santa Fe afecta directamente las políticas de control de armas, así como la aplicación de herramientas de prevención vinculadas a la reducción de armas en circulación.

“La ausencia de una sede operativa del RENAR en la ciudad impacta directamente en la política de control de armas y en la implementación de programas como el de Entrega Voluntaria, que ha demostrado ser una herramienta eficaz para retirar armas de circulación”, sostuvo Fernández.

c1931ad3-4e0c-4368-a10a-94cdab898742 La iniciativa fue presentada por el concejal Jorge Fernández (PJ)

En esa línea, el concejal remarcó que la reapertura de la oficina permitiría recuperar capacidades estatales clave en materia de regulación y control. “Una oficina del RENAR en Santa Fe facilita los trámites, mejora los controles y fortalece la presencia institucional en una materia especialmente sensible. La seguridad se construye con políticas sostenidas, con regulación y con control efectivo sobre la circulación de armas”, afirmó.

Alcance regional

En los fundamentos del proyecto se destaca que la sede local del RENAR cumplía un rol estratégico, ya que no solo atendía las demandas de la ciudad y del centro-norte de la provincia, sino que también funcionaba como punto de referencia para toda la región del Litoral.

Según se detalla, su alcance se extendía a Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, lo que la convertía en un nodo administrativo clave para distintos trámites vinculados al control y registro de armas.

Entrega voluntaria de armas

En relación con el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, los autores del proyecto señalaron que se trata de una de las herramientas más relevantes del Estado argentino para reducir la cantidad de armas en circulación.

Desde su implementación, indicaron, permitió retirar una cantidad significativa de armas y municiones, muchas de ellas sin registración o almacenadas en condiciones inadecuadas, lo que contribuyó a disminuir riesgos vinculados a conflictos interpersonales, hechos delictivos y accidentes domésticos.

En ese marco, los concejales advirtieron sobre las consecuencias de debilitar estas políticas públicas. “La decisión de desarticular capacidades estatales en materia de control de armas no solo debilita herramientas concretas de prevención, sino que transmite un mensaje equivocado en contextos donde la violencia armada exige más Estado y mayor presencia institucional”, señalaron.

Y concluyeron: “Cuando el Estado se repliega en áreas sensibles, no se genera vacío: se amplifican los riesgos y se deteriora la capacidad de respuesta frente a fenómenos complejos”.