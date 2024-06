El comercio sufre la pérdida de empleo en Santa Fe: "Todos los días recibimos llamados por despidos", advierte el Cuec

Este lunes, el Indec informó que la tasa de desocupación al término del primer trimestre de 2024 en el Gran Santa Fe se ubicó en el 7,6 por ciento, un incremento del 1,3 por ciento con relación al último trimestre de 2023, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó una desocupación del 6,3 por ciento.

Según el organismo nacional, en el Gran Santa Fe se registran 19.000 desocupados, 4.000 más que los registrados en la última parte de 2023, que eran 15.000.

La desocupación creció en el Gran Santa Fe: 19.000 personas no tienen trabajo y 28.000 buscan otro empleo

Daniel Vásquez, secretario gremial del Centro de Empleados de Comercio (Cuec), definió a la situación como "preocupante", y advirtió: "No escapamos de la situación de otros sectores".

"Nosotros, dentro del gremio, anotamos despidos todos los días; ya sea uno, dos; de forma presencial o por teléfono. Nos hacen la consulta sobre la liquidación y la indemnización que corresponde", apuntó en declaraciones al programa "De10", que se emite por "LT10".

Comentó que no puede dar un número sobre la cantidad de despidos, ya que "muchos van directamente al Ministerio de Trabajo". También destacó como un agravante que la mayoría de los despidos se da en personas que tienen en "35 y 45 años; No son adolescentes ni jóvenes de 18 a 30 años, los cuales pueden reinsertarse en el mercado laboral con mayor facilidad".

La UCA estimó que el índice de pobreza saltó al 55,5% en el primer trimestre

El comercio en Santa Fe: sin rotación de empleo y aumento del trabajo en negro

Resaltó que los "supermercado", gran dinamizador del empleo, no está teniendo "gran rotación (de trabajadores) como antes. Hoy se mantienen; si hay despidos, no toman nueva gente. Estamos en una situación preocupante para el sector mercantil. En realidad para todos los sectores".

En esa línea, reconoció que la oferta laboral está estancada: "Las pymes no funcionan, los supermercados no venden el volumen que vendían antes, la rotación del personal está varada".

Consultado sobre las expectativas de cara a los próximos meses, Vásquez indicó: "No tenemos expectativas de lo que va a pasar. Te dicen que la inflación está bajando, pero no circula dinero. Entonces el empresario no sabe qué postura tomar. Hoy están despidiendo las grandes cadenas y las pymes. Nosotros lo que tratamos de hacer es decirle al empleado que vayan al sindicato, revisar la indemnización, tratamos de asesorarlos un poco para que no se sientan desprotegidos.

Consultado sobre el empleo informal, el referente del Cuec reveló: "Estamos haciendo inspecciones con el Ministerio de Trabajo. Hemos notado un aumento muy considerable del trabajo en negro en todos los lugares, ya sea el centro, en avenidas comerciales, ni hablar zona norte. Antes teníamos al trabajador de media jornada; hoy está completamente el trabajo no registrado".