El Concejo Municipal adelantará el inicio de las sesiones ordinarias desde 2026 para alinearse con la Provincia

La medida, acordada con el intendente Juan Pablo Poletti, apunta a fortalecer el trabajo institucional y dar más tiempo al debate clave sobre la autonomía municipal y la futura Carta Orgánica.

18 de diciembre 2025 · 07:36hs
Concejo municipal de la ciudad de Santa Fe

gentileza

Concejo municipal de la ciudad de Santa Fe

El Concejo Municipal de Santa Fe adelantará el inicio del período de sesiones ordinarias a partir del año 2026, con el objetivo de hacerlo coincidir con el calendario legislativo provincial. La medida surge de un acuerdo institucional entre el intendente Juan Pablo Poletti y el cuerpo legislativo local, y apunta a ordenar y fortalecer el trabajo parlamentario de la ciudad.

La decisión busca armonizar el funcionamiento del Concejo con el nuevo esquema definido tras la reforma constitucional provincial, que fijó el comienzo de las sesiones legislativas para el 15 de febrero y reconoció de manera explícita la autonomía de los municipios.

Al respecto, el intendente Juan Pablo Poletti destacó la relevancia del cambio y afirmó que “adelantar el inicio de las sesiones nos permite organizar mejor el trabajo institucional, comenzar el año con una agenda clara y darle al Concejo más tiempo para debatir y construir consensos sobre los temas centrales para la ciudad”.

Por su parte, el presidente del Concejo Municipal, Sergio “Checho” Basile, subrayó que 2026 será un año clave para Santa Fe, ya que el cuerpo legislativo deberá afrontar uno de los debates más importantes de su historia reciente: la autonomía municipal y la elaboración de la Carta Orgánica. “Será una discusión profunda que definirá cómo se gobierna la ciudad en los próximos años”, señaló.

En esa línea, Poletti remarcó que “adelantar el inicio de las sesiones es una decisión estratégica”, ya que el proceso de autonomía requerirá más tiempo, diálogo y trabajo legislativo. “Santa Fe necesita previsibilidad institucional para abordar debates estructurales con seriedad y consenso”, agregó.

Basile también explicó que, si bien el Concejo suele iniciar sus sesiones a comienzos de marzo, “resultaba coherente y razonable armonizar el funcionamiento legislativo local con el nuevo calendario que aplicará la Legislatura provincial”.

Con esta definición, la ciudad de Santa Fe avanza hacia un Concejo Municipal más activo y alineado con el contexto político provincial, fortaleciendo la articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y consolidando un Estado local más moderno, ágil y cercano a los vecinos.

• LEER MÁS: "Checho" Basile es el nuevo presidente del Concejo: "Santa Fe necesita más capacidad de acuerdos que de discursos"

Concejo sesiones ordinarias carta orgánica 2026
Agenda Santa Fe: vísperas de fiestas navideñas y múltiples actividades para disfrutar en familia

Habrá duras sanciones contra quienes arrojen basura en la vía pública: multas millonarias y tareas comunitarias

Google lanzó "¿Dónde está Papá Noel ahora?": la aplicación para seguirlo minuto a minuto

Unión perdió como local frente a Instituto

Agenda Santa Fe: vísperas de fiestas navideñas y múltiples actividades para disfrutar en familia

Google lanzó "¿Dónde está Papá Noel ahora?": la aplicación para seguirlo minuto a minuto

Unión perdió como local frente a Instituto

Agenda Santa Fe: vísperas de fiestas navideñas y múltiples actividades para disfrutar en familia

Habrá duras sanciones contra quienes arrojen basura en la vía pública: multas millonarias y tareas comunitarias

Se realizó la presentación oficial de la camiseta de Capibaras XV

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca en el mercado de pases

Unión perdió como local frente a Instituto

Conmoción en Ecuador: asesinaron a Mario Pineida, jugador de Barcelona

"Unión tiene casi 23 mil socios", destacó Andrés Valenti, secretario general del club

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio