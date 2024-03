El Conicet Santa Fe, entre los despidos y la falta de recursos: "El presupuesto no nos permite ni pagar la luz"

Conicet1.jpg Manifestación de empleados e investigadores del Conicet en Santa Fe.

Estas personas figuraban como personal contratado bajo artículo 9 de la Ley 25.164. Esta es una forma de contratación de personal temporario del Estado que no afecta solo al Conicet sino a toda la administración pública nacional.

UNO Santa Fe dialogó con el doctor Carlos Piña, director del Centro Científico Tecnológico Conicet Santa Fe, quien indicó: "Si se suman a las desvinculaciones que ya hemos tenido y que no nos garantizan que no haya más presupone cierto estrés en la capacidad de dar respuestas al trabajo del día a día. En enero se habían despedido a otros cuatro empleados, cuando se tienen en cuenta estas situaciones los números no son menores y tenemos una pérdida de gente importante".

Conicet sin presupuesto 2024

El Conicet sigue funcionando con un presupuesto de 2023 aprobado en octubre de 2022, por lo que desde la institución aseguraron que se debieron reducir las horas de limpieza, las horas de seguridad, etc. Sobre esto, Piña afirmó: "El presupuesto que tenemos para todo 2024 no nos permite pagar la luz, si pagáramos la energía eléctrica nos gastaríamos todo el presupuesto del año y no tenemos para pagar seguridad, limpieza, impuestos, papeles y reparaciones. No llegamos a pagar la luz, en esa situación estamos".

Cabe destacar que además de los 38 (desde abril 36) empleados administrativos trabajan 750 investigadores, 700 becarios y unas 60 personas como personal de apoyo en el Conicet Santa Fe. El Centro Científico Tecnológico Santa Fe tiene 20 institutos, 16 se encuentran en la provincia y cuatro se ubican en Entre Ríos.

La limitación en la diaria por el corto presupuesto complica el trabajo en laboratorios: "Algunas cuestiones las bajamos a niveles subóptimas, tratando de estirar los pocos pesos que tenemos y ver si podemos llegar o no a fin de año. Sin aumento presupuestario es muy difícil porque el presupuesto 2023 tendría que estar multiplicado por tres para poder mantener el mismo nivel de servicio. Tratamos de mantener la actividad para que los investigadores puedan hacer su trabajo con desarrollos tecnológicos que aporten al país".

Convocatoria a Legislatura para Conicet y universidades nacionales

Consultado por si se gestionan por fuera de Nación alguna posibilidad de fondos adicionales que alivien la situación crítica de la institución , Piña indicó que hay conversaciones con las gobernaciones de Santa Fe y Entre Ríos por esta cuestión.

El miércoles 3 de abril se convocó a la cúpula del Conicet Santa Fe a Legislatura provincial, de parte de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, para una reunión presencial junto a las universidades nacionales para evaluar la situación presupuestaria de las instituciones y posibles fondos que ayuden a paliar la situación.

Insumos dolarizados y falta de recursos

En el funcionamiento de los laboratorios hay recortes en el número de becas, proyectos de investigación que tras la devaluación quedaron con la mitad de fondos, muchos de los insumos que necesitamos y reparaciones con equipos muy básicos vienen del exterior. El dólar pasó de $300 desde cuando presentamos un proyecto a casi $1.000, entonces estamos no solo con la posibilidad de dejar de funcionar institucionalmente sino también limitados en la capacidad de investigar. Muchos laboratorios están con escasos recursos para afrontar la investigación diaria.

En el Conicet a nivel nacional actualmente los contratos administrativos son aproximadamente 1.300 y hay 10.800 becas, que son estipendios que se dan por plazos predeterminados (5 años para las doctorales, 3 para las de finalización de doctorado y posdoctorales).